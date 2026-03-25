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El empresario asturiano Pablo García-Vigón, elegido presidente de la red europea de polígonos industriales

El también dirigente de las federaciones de áreas empresariales de Asturias y España fue elegido por aclamación en Eabid

Pablo García-Vigón, en la sede de Aemposil en Silvota (Llanera)

Pablo García-Vigón, en la sede de Aemposil en Silvota (Llanera) / Pablo Solares

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

El empresario ovetense Pablo García-Vigón González, presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales de los Polígonos Industriales de Asturias (Areas) y de la Confederación Española de Áreas Empresariales (Cedaes), ha sido elegido por aclamación presidente de Eabid, la red europea que impulsa la modernización y la gestión de áreas empresariales y polígonos industriales.

La designación tuvo lugar durante la primera asamblea general de la entidad, en la que participaron representantes de espacios industriales de más de una decena de países europeos: España, Portugal, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, República Checa, Francia, Suecia, Bulgaria, Grecia y Croacia.

"El nombramiento sitúa a Asturias en el centro del debate europeo sobre el futuro de los polígonos industriales, un ámbito clave en el que la región viene trabajando desde hace años para mejorar su competitividad, sus servicios y su capacidad de innovación", señalaron fuentes de Areas.

Eabid reúne a entidades públicas y privadas de distintos países y promueve un modelo de colaboración público-privada orientado a impulsar los espacios industriales. Durante la asamblea, García-Vigón avanzó un plan de acción "centrado en reforzar la cooperación entre parques empresariales europeos como palanca para afrontar retos comunes como la competitividad, la digitalización, la sostenibilidad y la innovación".

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Recientemente, García-Vigón encabezó una delegación de Cedaes que desarrolló una agenda institucional en Bruselas. Durante la visita al Parlamento Europeo, el equipo fue recibido por la eurodiputada Susana Solís Pérez, con quien se compartió la visión de Cedaes y el proyecto europeo Eabid. La agenda se completó con una visita a la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) de la Comisión Europea, donde se abordaron las líneas de trabajo que marcan la política industrial y el desarrollo del mercado interior en la Unión Europea.

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