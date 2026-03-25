El ganador de supervivientes Borja González y Ana Solma (La Isla de las Tentaciones) escogen Asturias: "Pensando en venderlo todo"

Borja González, ganador de Supervivientes 2025, no ha dudado en escoger Asturias como destino para tomarse un pequeño descanso junto con su mujer (Ana Solma) y su hijo (Luca). Así lo ha hecho público a través de una historia en Instagram este mediodía. En dicha estampa se le puede ver con el pequeño Luca, disfrutando junto con unas vacas en un día nublado. Definitivamente, una estampa muy asturiana. Dicha historia venía adornada del texto "Pues ya estamos en Asturias" y un emoticono de vaca.

Borja González y su hijo Luca en Asturias / Francisco de Borja González (Instagram)

Nativo de Valencia, no le importa cambiar el mediterráneo por el cantábrico asturiano. No es la primera vez que se deja ver por tierras asturianas. El pasado septiembre ya disfrutó junto con su mujer y su hijo. En su anterior visita recorrieron varios puntos de la geografía asturiana como los famosos Lagos de Covadonga o el mirador de la playa de Torimbia (Llanes). También probaron el cachopo arropados por el orbayu asturiano. También otros concursantes de "La Isla" han escogido Asturias como destino vacacional en anteriores ocasiones como Lara Tronti y Hugo Pérez, pareja gallega de la tercera edición.

De dicha vista no dudó en decir: "Cada vez que viajamos al norte nos volvemos pensando en venderlo todo y mudarnos allí". Aunque en Asturias se siente como pez en el agua, sigue estando muy ligado a sus raíces valencianas. Recientemente hemos podido verlo en redes sociales junto con su hijo y su mujer disfrutando de las Fallas de 2026, vestidos los tres con la tradicional indumentaria. Por otro lado, no dudó en solidarizarse con su tierra tras la trágica dana de 2024 que arrasó con muchos municipios de la Comunidad Valenciana. Durante esos días, perdió su coche y estaba muy asustado por como se veían las imediaciones de su vivienda en Benetúser, tal y cómo contó en su canal de Mtmad.

Estos viajes muestran lo unido que está a su mujer y a su hijo. En 2024, Borja y Ana se dieron a conocer tras su paso por la séptima edición de La Isla de Las Tentaciones. Aunque durante su travesía por la República Dominicana protagonizaron algún que otro conflicto de pareja, aseguraron que su paso por el concurso les ayudó a reforzar aún más su relación. Tras participar en el verano de 2023 (el concurso se emitió en enero de 2024), la pareja dio la bienvenida a su hijo Luca en la primavera de 2024. Tras su paso por dicho concurso, en 2025 Borja participó en Supervivientes, otro formato de Telecinco que le llevó a convertirse en ganador de 200.000€ venciendo al jinete Álvaro Muñoz Escassi. "Una experiencia que te cambia por dentro y te enseña a valorar las cosas pequeñas, las que de verdad importan" (refiriéndose a su familia), dijo sobre la experiencia Supervivientes en uno de sus posts de Instagram justo un año después de convertirse en ganador.

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En sus redes sociales se muestra tal y como es: familiar, viajero y un gran aficionado del Real Madrid. Ha viajado a lugares tan espectaculares como Filipinas, Bali o Nueva York. Sin embargo ha repetido con Asturias sin pensárselo dos veces.