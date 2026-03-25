La guerra en Oriente Medio ya impacta en las previsiones de crecimiento para Asturias: pierde dos décimas de PIB

La guerra en Oriente Medio y sus efectos económicos ya se notan en las previsiones de crecimiento para Asturias. El servicio de estudios BBVA Research ha rebajado su previsión de incremento del producto interior bruto (PIB) para este año en el Principado en dos décimas, del 2,2% al 2%. El gabinete de estudios señala que las comunidades del norte de España, más industriales y exportadoras, podrían mostrar un menor dinamismo este año, afectadas por el encarecimiento energético, la debilidad europea y el aumento de los aranceles.

Para 2027, BBVA Research señala que podría producirse cierta recomposición del crecimiento regional, con una recuperación relativa de las regiones industriales si mejora la demanda europea y la inversión. Por eso, para 2027 ha elevado en cuatro décimas, del 2 al 2,4% la previsión aumento del PIB para Asturias.

Para el conjunto del país, BBVA Research mantiene su previsión de crecimiento para este año en el 2,4%, sostenida por las regiones turísticas y de servicios, mientras que para 2027 la ha revisado al alza en cuatro décimas, del 2% al 2,4%, igual que para Asturias.

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Según estas estimaciones, las comunidades que estarían este año a la cabeza en crecimiento económico serían Comunidad Valenciana, con un 3%; Comunidad de Madrid, con un 2,7%, y Baleares, Canarias y Murcia, con un 2,5% en los tres casos, mientras que a la cola estarían Castilla y León y Extremadura, con un 1,8% en ambos casos, y Aragón, con un 1,9%.