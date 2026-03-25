La jueza del accidente de Cerredo amplía seis meses la instrucción

La jueza del juzgado de Cangas del Narcea que instruye el accidente de la mina de Cerredo, en la que fallecieron cinco trabajadores y cuatro resultaron heridos, ha ampliado seis meses la instrucción, a punto de cumplirse un año desde el tráfico siniestro. Se trata de una medida lógica dado el estado de la investigación, ya que faltan aún las pruebas reclamadas por las partes y la investigación continúa abierta.

La misma jueza también ha prorrogado la causa abierta por el accidente en esa misma mina en 2022, en el que falleció un trabajador. Está previsto que el próximo 8 de abril declare por esta causa el empresario Jesús Rodríguez Morán. Por otro lado, para el 31 de marzo, aniversario del accidente, está previsto un acto ante la mina en memoria de los fallecidos.