Llega la primera batalla de la "guerra de la leche": los ganaderos de Asturias se movilizan "por un precio justo" y la industria culpa al mercado europeo
Coag, Asaja, Uca y Usaga convocan un acto de protesta ante la Delegación de Gobierno el viernes 27
La Federación de Industrias Lácteas advierte de que España asume el excedente europeo a precios mucho más reducios
El malestar entre los ganaderos de leche por las rebajas planteadas por la industria para renovar los contratos anuales, tal y como ha adelantado LA NUEVA ESPAÑA, ya se ha materializado en una protesta. La primera batalla por la "guerra de la leche" en Asturias llegará el próximo viernes: cuatro organizaciones agrarias (Coag, Asaja, Uca y Usaga) han convocado una concentración ante la Delegación de Gobierno, en Oviedo, a las 12 horas. El lema: "Por un precio justo de la leche a los ganaderos. Por unas medidas eficaces frente al aumento de los costes de producción".
Sobre el campo asturiano se ha desatado la tormenta perfecta. La negociación de los nuevos contratos lácteos, en los que la industria ha planteado de momento rebajas de hasta 4 céntimos -en la vecina Galicia las ofertas bajan hasta los 9 céntimos- se produce en medio de una subida de costes de producción provocada por el estallido bélico en Oriente Medio. A esto se suma la próxima entrada en vigor, el 1 de mayo, del tratado entre la UE y los países de Mercosur, que tanto preocupa al sector agroganadero del Principado, como al resto de España y de Europa, por una competencia que tachan de "deleal e injusta" con productos sometidos a menos controles sanitarios y mucho más baratos.
Evolución
Así las cosas, las organizaciones han movido ficha para plantarse ante la industria láctea y tratar de evitar una rebaja en el precio de la leche que llega en un momento muy malo para los ganaderos de leche asturianos. Los empresarios sostienen que en España se paga la leche a un precio muy superior a la media europea y que sufren pérdidas por la caída de precios y la competencia con productos transformados de otros países. Entre octubre de 2024 y octubre de 2025 en España el precio subió un 10 por ciento, frente al 2 por ciento de media en la UE.
La "guerra de leche" pone fin a unos cuantos años de paz entre ganaderos e industria gracias a los buenos precios que se han mantenido. El año pasado se cerró con el litro a 55 céntimos, la cantidad más alta del año.
Unión Rural Asturiana (URA) no está entre los convocantes de la protesta del viernes, porque según ha aclarado su coordinador, Borja Fernández, no ha sido llamada. No obstante, Fernández asegura que apoyarán cualquier movilización para frenar la rebaja del precio y lograr cifras "justas".
La Federación de Industrias advierte de que España se ha convertido "en destino ideal" del excedente lácteo del resto de Europa
La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FNIL), que representa a más de 60 empresas del sector en España que transforman el 95% de la producción nacional de alimentos lácteos, ha emitido un comunicado para defender los contratos que plantean las industria a la baja y que han molestado a los ganaderos.
Según FENIL, de acuerdo a los datos del Observatorio Lácteo de la UE, el mercado lácteo europeo está atravesando una "fase de corrección tras la volatilidad de 2025", con una presión a la baja en los precios de la leche en origen por exceso de producción-alcanzando cifras récord en la mayoría de los países de la UE-, que la demanda no es capaz de absorber; y también en los precios en los mercados secundarios (grasa, leche en polvo, etc.), con una caída abrupta de las cotizaciones que impactan fuertemente en el conjunto del sector.
Este exceso de producción en Europa, "muy por encima de la demanda", hace que todos los países exportadores tengan que buscar dónde colocar sus excedentes, "apareciendo España como uno de los destinos ideales, al registrar un precio de la materia prima muy elevado con respecto a la media europea". Según datos oficiales, todos estos excesos de producción europeos (tanto materia prima como producto terminado) entran en el mercado español a precios muy reducidos, lo que provoca distorsiones en los precios de venta al público entre los productos fabricados con leche de origen España y de origen UE, debido al diferencial del coste de la materia prima leche.
Por otra parte, este fenómeno europeo "coincide con que en nuestro país, desde el mes de julio del año pasado, también se registran crecimientos de producción importantes en el campo, cada mes sin excepción". Y, sin embargo, según los informes elaborados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los precios pagados a los ganaderos españoles no han registrado correcciones significativas hasta la fecha, lo que "ha ocasionado una brecha creciente con relación a la media europea".
En este contexto, las industrias lácteas han venido soportando en los últimos meses una fuerte afectación como eslabón intermedio, como consecuencia de esta pérdida de competitividad respecto al mercado europeo y la presión de la distribución que puede aprovisionarse fuera de España en mejores condiciones, asegura la Federación.
A todo ello se suma el impacto directo del incremento de los costes derivado de la situación geopolítica global, que también incide en la industria, al igual que en el conjunto de la cadena, y que está siendo objeto de medidas excepcionales de apoyo por parte de las administraciones para mitigar sus efectos.
FENIL reitera la apuesta por la sostenibilidad y estabilidad económica de toda la cadena láctea, hoy tensionada, de manera que se garantice al máximo la viabilidad de la producción de leche como materia prima en España.
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