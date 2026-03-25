Llega la primera batalla de la "guerra de la leche": los ganaderos de Asturias se movilizan "por un precio justo" y la industria culpa al mercado europeo

El malestar entre los ganaderos de leche por las rebajas planteadas por la industria para renovar los contratos anuales, tal y como ha adelantado LA NUEVA ESPAÑA, ya se ha materializado en una protesta. La primera batalla por la "guerra de la leche" en Asturias llegará el próximo viernes: cuatro organizaciones agrarias (Coag, Asaja, Uca y Usaga) han convocado una concentración ante la Delegación de Gobierno, en Oviedo, a las 12 horas. El lema: "Por un precio justo de la leche a los ganaderos. Por unas medidas eficaces frente al aumento de los costes de producción".

Sobre el campo asturiano se ha desatado la tormenta perfecta. La negociación de los nuevos contratos lácteos, en los que la industria ha planteado de momento rebajas de hasta 4 céntimos -en la vecina Galicia las ofertas bajan hasta los 9 céntimos- se produce en medio de una subida de costes de producción provocada por el estallido bélico en Oriente Medio. A esto se suma la próxima entrada en vigor, el 1 de mayo, del tratado entre la UE y los países de Mercosur, que tanto preocupa al sector agroganadero del Principado, como al resto de España y de Europa, por una competencia que tachan de "deleal e injusta" con productos sometidos a menos controles sanitarios y mucho más baratos.

Evolución

Así las cosas, las organizaciones han movido ficha para plantarse ante la industria láctea y tratar de evitar una rebaja en el precio de la leche que llega en un momento muy malo para los ganaderos de leche asturianos. Los empresarios sostienen que en España se paga la leche a un precio muy superior a la media europea y que sufren pérdidas por la caída de precios y la competencia con productos transformados de otros países. Entre octubre de 2024 y octubre de 2025 en España el precio subió un 10 por ciento, frente al 2 por ciento de media en la UE.

La "guerra de leche" pone fin a unos cuantos años de paz entre ganaderos e industria gracias a los buenos precios que se han mantenido. El año pasado se cerró con el litro a 55 céntimos, la cantidad más alta del año.

Unión Rural Asturiana (URA) no está entre los convocantes de la protesta del viernes, porque según ha aclarado su coordinador, Borja Fernández, no ha sido llamada. No obstante, Fernández asegura que apoyarán cualquier movilización para frenar la rebaja del precio y lograr cifras "justas".