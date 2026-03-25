Los niños y adolescentes de Asturias, entre los más "respetados y seguros" de España

El 85% de los niños y adolescentes asturianos viven en un entorno seguro. Y esto es gracias al compromiso de los municipios, la entidad más cercana a los ciudadanos. En Asturias son 20 concejos –18 entidades locales– los que están adheridos a la red "Ciudades Amigas de la Infancia" que gestiona Unicef y que este miércoles recogieron la renovación de tal reconocimiento en Oviedo. La cifra supone una de las más altas de España.

El sello, como destacó el presidente de la organización regional, Nacho Calviño, reconoce el «esfuerzo, la constancia y la convicción» de generar espacios seguros para miles de niños y adolescentes, «al tiempo que se asegura que se les respeta, escucha y se les tiene en cuenta». En el acto de entrega de los diplomas estuvo también la directora general de Infancia, Adolescencia y Familias del Principado, Clara Sierra, quien agradeció «el importante esfuerzo por crear entornos seguros y también garantizar los derechos» de los niños.

Se refirió Sierra a los nuevos retos que hay por delante con la infancia y la adolescencia, como abordar de forma conveniente los problemas relacionados con la salud mental y la necesidad de generar espacios digitales seguros. El Principado tiene previsto elaborar, avanzó la directora, un informe sobre los tipos de violencia que sufren los adolescentes.

Listado

Alcaldes, concejales y técnicos de las 18 entidades locales (20 concejos) que son "Ciudad Amiga de la Infancia" acudieron a Oviedo a recoger el diploma. Son: Boal, Cangas del Narcea, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera, Gijón, Grado, Grandas de Salime, Illano, Llanera, Llanes, Noreña, Oviedo, Pesoz, Ribadesella, Salas y la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís.