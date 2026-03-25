El nuevo gerente de la gran área sanitaria de Oviedo, Centro y Suroccidente "ya trabaja" en reducir listas de espera: "Sabemos que han empeorado en algunos casos"
Miguel Rodríguez destaca la importancia de una gestión más ágil y coordinada, revisando circuitos asistenciales y reforzando especialidades con mayor demanda en la sanidad asturiana
Aquilino Alonso, gerente del Sespa: "El nuevo mapa sanitario permitirá una mayor coordinación y una reducción de la burocracia"
Mejorar los tiempos de las listas de espera es el principal objetivo con el que el nuevo gerente del área sanitaria II -que a partir de ahora agrupa a todo el centro y el suroccidente de Asturias), Miguel Rodríguez, afronta su nueva etapa en la sanidad asturiana.
"Conozco la situación de las listas de espera, que en algunas especialidades ha empeorado, y ya estamos trabajando para adoptar medidas que disminuyan los tiempos", aseguró hoy durante su incorporación al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En el acto estuvo acompañado por el gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Aquilino Alonso.
Rodríguez, que llega tras haber ejercido de gerente en el área avilesina, destacó que su equipo pondrá el foco en una gestión más ágil y coordinada, con el fin de optimizar los recursos disponibles y dar una respuesta más rápida a los pacientes. Entre las líneas de actuación, señaló la revisión de circuitos asistenciales, el refuerzo de determinadas especialidades con mayor demanda y la mejora de la coordinación entre atención primaria y hospitalaria.
El nuevo mapa sanitaria, cuestión de días
Por su parte, Aquilino Alonso explicó que el nuevo mapa sanitario se desplegará antes del 31 de marzo. "El nombramiento de los equipos directivos es ya uno de los pasos finales; aún quedan por designar los subdirectores y, a partir de ahí, iremos ejecutando los cambios administrativos de forma progresiva", indicó. No obstante, matizó que, desde este mismo miércoles, con la incorporación de los nuevos gerentes, ya se ha comenzado a trabajar desde dentro del sistema.
"Serán cambios que los pacientes no percibirán de manera inmediata en su día a día, pero que a medio y largo plazo permitirán una mayor coordinación y una reducción de la burocracia", explicó Alonso, quien subrayó que el objetivo final es mejorar la eficiencia del sistema sanitario público.
Con la idea de situar al paciente en el centro de todas sus actuaciones, Miguel Rodríguez inicia esta nueva etapa con el compromiso de trabajar "de forma organizada y cercana, para acercar las prestaciones sanitarias a la ciudadanía y garantizar una atención de mayor calidad".
Ambos responsables agradecieron al equipo saliente la labor desarrollada durante los últimos dos años y medio. En este sentido, Alonso quiso destacar "la experiencia, la capacidad y el buen trabajo" realizado por Rodríguez durante su etapa al frente del área sanitaria de Avilés. "Es una persona capaz de generar equipo e ilusión, dos cualidades fundamentales en un momento de transformación como el actual", concluyó.
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