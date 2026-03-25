El nuevo radar fijo en Asturias que llega antes de Semana Santa: la DGT se pone seria con 13 nuevos radares de tramo

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante esta Semana Santa. La operación especial arranca este viernes a las 15.00 horas y estará vigente hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.

Según ha informado este miércoles el departamento que dirige Pere Navarro, la operación especial se desarrollará en dos fases. La primera tendrá lugar de las 15.00 horas del viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que prevé 4,3 millones de desplazamientos. La segunda parte será del miércoles 1 a la medianoche del lunes 6 de abril.

En este sentido, Tráfico cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos de los que dispone el Organismo que volarán todos los días del operativo) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

La DGT reconoce que estas medidas si bien son "beneficiosas en conjunto porque permiten mejorar la fluidez en determinados ejes viarios especialmente congestionados, pueden ser percibidas en ocasiones como una penalización a los conductores que circulan por el sentido al que se le resta un carril". Por ello, reforzará los itinerarios alternativos que permitan evitar esas rutas y que se pueden consultar en su web.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

Además Asturias contará con dos nuevos radares fijos en Semana Santa. Uno de los cinemómetros se instalará en la carretera que une Gijón y Pola de Siero (AS-377), a la altura del kilómetro 1,150, en sentido creciente. El radar se sitúa en Granda, localidad en la que se han registrado algunos accidentes por exceso de velocidad. Se trata de una carretera con un tráfico intenso y firme dañado.

El otro radar fijo está en la carretera de Olloniego (Oviedo) a Riaño (Langreo), la AS-116, a la altura del kilómetro 3,200, en sentido decreciente de la kilometración, en la recta de Tudela de Agüeria. Se trata de otra carretera con un tráfico intenso y en el que se han registrado accidentes por exceso de velocidad.

En Asturias, hay otros 24 puntos para radares fijos. También hay cinco radares de tramo y otros treinta tramos en los que pueden instalarse radares móviles.

Estos dos nuevos dispositvos forman parte de los 33 nuevos dispositvos que han instalado la DGT antes de Semana Santa, de los cuales 13 son de tramo.