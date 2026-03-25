El número de peticiones de eutanasia que registra Asturias y el plazo en el que tramita cada caso: la mayoría ya son por cáncer y no por enfermedades neurológicas

Asturias ha autorizado un total de 41 solicitudes de eutanasia en los cinco primeros años de aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), en vigor desde el verano de 2021. Así se recoge en el informe anual de 2025 de la Comisión de Garantía y Evaluación, presentado este miércoles por el Principado.

El documento destaca, además, la agilidad del sistema asturiano en la tramitación de esta prestación. El tiempo medio transcurrido entre la solicitud y su aplicación se sitúa en 36 días, lo que supone menos de la mitad de la media nacional, que alcanzó los 81,97 días en 2024, último ejercicio con datos completos. La mejora es también significativa respecto al año anterior, cuando el plazo medio en Asturias era de 46 días.

Durante 2025, un total de 30 personas solicitaron la ayuda para morir en la comunidad autónoma, de las que diez llegaron a materializarse. En todos los casos la primera solicitud fue firmada por un profesional sanitario del Servicio de Salud del Principado (Sespa), tal y como establece el procedimiento.

La directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Rocío Allande, señaló este miércoles que el volumen de solicitudes "se mantiene estable desde la entrada en vigor de la ley" y se sitúa en una horquilla de entre 30 y 35 peticiones anuales.

El perfil de los solicitantes refleja que el 70% cuenta con un documento de instrucciones previas o testamento vital, lo que evidencia, según el informe, un alto grado de planificación anticipada. Por edades, la mayoría de los casos se concentran entre los 60 y los 79 años.

En cuanto a las patologías, el último año se registró un cambio en la tendencia habitual: descienden las enfermedades neurológicas y aumentan los procesos oncológicos, que pasan a ser los casos más frecuentes.

El Gobierno asturiano subraya que estos datos consolidan en funcionamiento del sistema en la Comunidad, con un procedimiento "garantista, ágil y centrado en el respeto a la voluntad de los pacientes".