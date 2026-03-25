La Policía Nacional emite una alerta máxima sobre lo que está ocurriendo con el DNI físico y que afecta a Asturias: "Registrarse en un hotel o incluso retirar tus medicamentos"

El DNI va con nosotros a todos lados. Es el documento que nos identifica ante la administración y con él se realizan todo tipo operaciones. A diferencia del permiso de conducir, que ya se puede utilizar atraés de la app MiDGT, el DNI siempre había que llevarlo en formato físico... Hasta ahora.

La aplicación para teléfonos móviles MiDNI impulsada por la Policía Nacional ya se puede descargar para que cualquier ciudadano español pueda verificar mediante un código QR su identidad de modo seguro, de forma presencial y previo registro, ofreciendo las mismas funciones que su documento físico.

Desde la Policía Nacional y el Ministerio del Interior han recordado que la app MiDNI, disponible para Android y IOS, es la única oficial y gratuita para "llevar el DNI en el móvil", ya que existen otras aplicaciones móviles parecidas pero que no gozan de la garantía de seguridad y usabilidad de la oficial, validada cumpliendo la normativa europea por el Centro Criptológico Nacional (CCN-CNI), la Agencia de Protección de Datos y la Fábrica de Moneda y Timbre.

A partir de l 2 de abril, el DNI digital tendrá que ser aceptado de forma obligatoria a efectos de acreditación -sin necesidad de mostrar el físico, que, no obstante, sigue siendo obligatorio porque no se contempla su sustitución-. La previsión es que, además, el próximo año se incorporen las credenciales electrónicas para trámites telemáticos en Internet con administraciones públicas o privadas.

"El momento ha llegado,. A partir del 2 de abril tienes derecho a utilizar el DNI desde el móvil. Registrate en un hotel, alquilar un vehículo, recoger paquetes o incluso recoger medicamentos de farmacias", explica la Policía Nacional en un vídeo que ha publicado en sus redes sociales. "Y todas las acciones cotidianas que reqeuieren una acreditación presencial y para las que habitualmente necesitas tu DNI físico", aseguran.

"Cuando te pidan identificarte podrán leer el código QR y comprobar tu identidad de formas distintas: a través de la webemidni.com.es o también desde la propia app midni del móvil. Es seguro, es ágil y cuenta con la garantía de Policía Nacional".

La app permite a los ciudadanos -siempre que tengan un teléfono con conexión a datos- identificarse presencialmente en diferentes situaciones cotidianas como el registro en un hotel, el alquiler de un coche o para ejercer el voto en unas elecciones, así como para acreditar si se es mayor de edad, por ejemplo para acceder a eventos o salas de ocio o de juegos.