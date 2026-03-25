Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

El postre asturiano-japonés que ha lanzado un conocido supermercado y convence a dietistas y "llambiones"

Cada helado tiene menos de 100 calorías y está inspirado en la tarta más típica del Principado

Surtido de mochis

Surtido de mochis / Freepik

Valeria Montero

La cocina fusión está de moda y no solo se lleva a cabo en restaurantes modernos. Mercadona ha lanzado una nueva línea de helados que mezclan un postre japonés muy popular con la tarta más típica de Asturias. El resultado: mochis de tarta de la abuela.

Esta tarta tan conocida en la región es barata, fácil de hacer y su receta tradicional ha ido pasando de generación en generación. Es un postre casero que se elabora con galletas, crema pastelera (que se puede sustituir por natillas) y crema de chocolate. La elaboración es un clásico que se puede encontrar tanto en restaurantes, como en pastelerías o en cualquier celebración casera que se precie. ¿Puede convertirse una receta tradicional en el postre japonés de moda? Puede. Y de hecho, ya es una realidad gracias a Mercadona.

Los mochis de Mercadona son un producto habitual con la llegada del buen tiempo. Han ido lanzando diferentes sabores de este pastelito tradicional japonés elaborado con mochigome, un arroz glutinoso de grano corto que se cocina al vapor y se machaca hasta formar una masa suave, elástica y pegajosa. A sus mochis de coco, mango o Banofee se suman ahora los de tarta de la abuela.

Helados con pocas calorías

"Tengo que reconocer que se ha pasado el juego con estos mochis porque son una auténtica locura", comenta un dietista y entrenador personas que ayuda a otras personas a perder grasa y llevar una vida más saludable.

A nivel nutricional, son interesantes porque tiene menos de 100 calorías por unidad. En la caja vienen seis y tienen un precio de 3 euros.

Noticias relacionadas

Convence a nutricionistas y también a "llambiones". "Está increíble", comentan quienes ya lo han probado. Y los que aún no lo han hecho, tienen ganas de hacerlo y aseguran que "tiene buena pinta".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
  3. El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas
  4. Las 14 mujeres y los 12 hombres que dirigirán la sanidad asturiana: el médico de Urgencias Ramón Rodríguez, nuevo director del HUCA
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros
  6. Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
  7. Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
  8. La proeza del cocinero de un restaurante de Llanes que se lanzó al agua para rescatar a un marinero que cayó en el muelle: “Si yo no me tiro, se hubiera muerto”

Uno de cada seis accidentes en el último decenio durante la Semana Santa en Asturias terminaron con fallecidos u hospitalizados graves

Uno de cada seis accidentes en el último decenio durante la Semana Santa en Asturias terminaron con fallecidos u hospitalizados graves

El postre asturiano-japonés que ha lanzado un conocido supermercado y convence a dietistas y "llambiones"

El postre asturiano-japonés que ha lanzado un conocido supermercado y convence a dietistas y "llambiones"

La tecnológica asturiana Izertis cerró 2025 con 167 millones de ingresos y el foco puesto en la IA

La tecnológica asturiana Izertis cerró 2025 con 167 millones de ingresos y el foco puesto en la IA

Llega la primera batalla de la "guerra de la leche": los ganaderos de Asturias se movilizan "por un precio justo"

Llega la primera batalla de la "guerra de la leche": los ganaderos de Asturias se movilizan "por un precio justo"

Romain Guerin, fotógrafo francés y guía de naturaleza: "Mi vida está en sincronía con la del oso; en Somiedo es un vecino más"

Romain Guerin, fotógrafo francés y guía de naturaleza: "Mi vida está en sincronía con la del oso; en Somiedo es un vecino más"

¿Marcha bien la fabricación de los blindados militares 8x8 en Asturias? Controversia interna y versiones contrapuestas sobre supuestos fallos

¿Marcha bien la fabricación de los blindados militares 8x8 en Asturias? Controversia interna y versiones contrapuestas sobre supuestos fallos

Los retos del nuevo mapa sanitario asturiano: de las listas de espera a la colaboración entre hospitales grandes y pequeños

Los retos del nuevo mapa sanitario asturiano: de las listas de espera a la colaboración entre hospitales grandes y pequeños

Agenda: qué hacer hoy miércoles 25 de marzo en Asturias

Tracking Pixel Contents