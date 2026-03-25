El postre asturiano-japonés que ha lanzado un conocido supermercado y convence a dietistas y "llambiones"

La cocina fusión está de moda y no solo se lleva a cabo en restaurantes modernos. Mercadona ha lanzado una nueva línea de helados que mezclan un postre japonés muy popular con la tarta más típica de Asturias. El resultado: mochis de tarta de la abuela.

Esta tarta tan conocida en la región es barata, fácil de hacer y su receta tradicional ha ido pasando de generación en generación. Es un postre casero que se elabora con galletas, crema pastelera (que se puede sustituir por natillas) y crema de chocolate. La elaboración es un clásico que se puede encontrar tanto en restaurantes, como en pastelerías o en cualquier celebración casera que se precie. ¿Puede convertirse una receta tradicional en el postre japonés de moda? Puede. Y de hecho, ya es una realidad gracias a Mercadona.

Los mochis de Mercadona son un producto habitual con la llegada del buen tiempo. Han ido lanzando diferentes sabores de este pastelito tradicional japonés elaborado con mochigome, un arroz glutinoso de grano corto que se cocina al vapor y se machaca hasta formar una masa suave, elástica y pegajosa. A sus mochis de coco, mango o Banofee se suman ahora los de tarta de la abuela.

Helados con pocas calorías

"Tengo que reconocer que se ha pasado el juego con estos mochis porque son una auténtica locura", comenta un dietista y entrenador personas que ayuda a otras personas a perder grasa y llevar una vida más saludable.

A nivel nutricional, son interesantes porque tiene menos de 100 calorías por unidad. En la caja vienen seis y tienen un precio de 3 euros.

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Convence a nutricionistas y también a "llambiones". "Está increíble", comentan quienes ya lo han probado. Y los que aún no lo han hecho, tienen ganas de hacerlo y aseguran que "tiene buena pinta".