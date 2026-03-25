El Principado abre otro frente con la empresa del peaje del Huerna: recaudó 29 millones de 1,8 millones de conductores afectados por las obras

La dirección general de Consumo ha enviado a la empresa concesionaria de la autopista del Huerna, Aucalsa, un requerimiento para conocer por qué no han rebajado el peaje a pesar de las obras que impiden mantener la "rapidez, seguridad y fluidez" que se esperan de este tipo de vías de alta capacidad. El Principado considera que la empresa no está ofreciendo el servicio en condiciones adecuadas y no descartan futuras acciones.

La actuación se produce tras la recepción de varias reclamaciones de personas usuarias, tanto a título individual como colectivo, a través de la Unión de Consumidores de Asturias. Estas quejas fueron constatadas a través de dos inspecciones por parte del servicio de Consumo en los meses de enero y febrero, que han permitido verificar las afecciones denunciadas. Entre ellas, destacan limitaciones de velocidad, retenciones, obras simultáneas y deficiencias en la señalización; circunstancias que afectan "a la seguridad, fluidez y rapidez propias de una autopista de peaje".

Según sus cálculos, en torno a 1,8 millones de vehículos se han visto afectados por las obras del Huerna desde que en 2024 un argayo afectase a la autopista y obligase a habilitar un bypass, mientras la empresa ha recaudado entre 28 y 29,6 millones de euros. Por eso, en el requerimiento piden información a la concesionaria sobre el tiempo que van a durar las obras del argayo y de mantenimiento de los túneles, porque el Gobierno desconoce sus previsiones, y explicaciones de por qué la empresa no abarata el peaje.

"Yo creo que se puede decir con claridad. Lo que está pasando en torno a a la situación del Huerna es vergonzoso. ¿Quién no se ha sentido indignado o violentado por tener que pagar el peaje íntegro? Todos nos hacemos ese planteamiento, y nosotros lo que estamos tratando de hacer es poner voz a esas protestas", ha explicado el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, de quien depende la dirección general de Consumo del Principado.

Aucalsa tiene hasta el 31 de marzo para contestar al requerimiento del Principado, que Zapico ha asegurado que está "bien fundamentado". Ha insistido, además, en que desde el Principado "estamos del lado de los usuarios", aunque ha evitado entrar en detalles sobre las consecuencias que puede tener para la autopista este requerimiento. Será tras Semana Santa cuando desde la Consejería informen de la respuesta y de las acciones que se puedan tomar.

En este sentido, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, ha señalado que puede acabar con la imposición de una multa porque "consumo tiene entre sus competencias pedir a las empresas el cumplimiento de los contratos". Para el director general de Consumo, Faustino Zapico, la concensionaria no tendría tan solo que implantar descuentos en el peaje, sino que podría, incluso, tener que devolver a los conductores los pagos realizados.

Zapico ha insistido en que desde el Gobierno tienen una visión muy similar a la que estableció el Tribunal Supremo que, a raíz de las obras de ampliación del puente de Rande, en Vigo, dictó una sentencia a finales de octubre del pasado año en la que obligaba a la empresa concesionaria de la AP-9 a devolver parte de los peajes cobrados.