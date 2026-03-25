Queipo ficha imagen y estrategia: las claves de la incorporación al PP de un exrector y un exgerente de la Universidad

Las incorporaciones al Partido Popular de Asturias del exrector Vicente Gotor y de José Antonio Díaz Lago, exgerente de la Universidad de Oviedo y exdirector de Economía del Principado, adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA, persiguen un mismo objetivo con misiones distintas. El objetivo no expresado es reforzar la imagen de solvencia y tratar de rebatir la crítica expresada desde algunos ámbitos sobre una supuesta falta de un equipo fortalecido en torno al presidente y candidato, Álvaro Queipo, para 2027; el fin trasladado de puertas a fuera es también visualizar ese "magnetismo" que generan los partidos si se perciben con opciones de Gobierno.

Vicente Gotor llevaba tiempo colaborando con el PP de Queipo; realizó, por ejemplo, orientó algunas iniciativas vinculadas al ámbito universitario o científico. El enlace surgió a través de Beatriz Polledo y Queipo se reunió con él hace una semana. El presidente del PP puso sobre la mesa la propuesta de una colaboración, que el exrector aceptó. Gotor se incorpora al comité autonómico mediante invitación del presidente (una fórmula regulada en el PP), sin cargo específico y con funciones de asesoría. Es un fichaje que busca también proyectar una imagen.

La entrada de Díaz Lago obedece a otra lógica. El exgerente de la Universidad y exresponsable económico de Hunosa ha estado vinculado al PP en diversas etapas, con mayor o menor intensidad. Fue director de Economía en el gobierno de Sergio Marqués. Aunque Queipo ya le conocía de cuando Mercedes Fernández presidía el partido, la relación entre ambos se fortaleció en esta legislatura. Díaz Lago asesoró a los populares en su propuesta fiscal, junto con otros dos conocidos economistas asturianos, para cuantificar el impacto de las medidas y realizar el ajuste fino.

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El nombramiento conlleva cargo: vicesecretario de Hacienda y Sector Público. El nombre lo deja claro: Queipo le ha encargado construir el programa fiscal, diseñar la estructura de un hipotético gobierno (en solitario o con pactos) y plantear ajustes en la administración. Es una entrada estructural en el organigrama de un PP que intensificará su actividad para proyectarse como "partido de gobierno", alternativa al PSOE, pero también marcando distancias con Vox.