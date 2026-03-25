Los retos del nuevo mapa sanitario asturiano: de las listas de espera a la colaboración entre hospitales grandes y pequeños

El nuevo mapa sanitario de Asturias nace con un impulso, una prioridad, un desafío y una incógnita.

El impulso lo aporta la ilusión de las mujeres y los hombres de los nuevos equipos directivos. La prioridad esencial, o sea, la vara por la que va a ser medida su acción, será la reducción de las listas de espera. El mayor desafío se centrará en la gobernanza de toda la sanidad asturiana desde tres grandes centros de poder con sede en Oviedo, Gijón y Avilés. Y la gran incógnita radica en la duración del proyecto.

Lo que se buscaba

"Es un cambio muy importante, es una transformación del sistema sanitario. Es la mayor reforma administrativa de Asturias y lo que queremos es que funcione, ser más eficientes, ser más ágiles, tener mejor coordinación”, explicó ayer la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, tras hacerse efectivos, a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), los nombramientos de 26 gerentes y directores de áreas. “Buscamos a personas que tengan un conocimiento muy importante del sistema sanitario y del territorio. Dentro de las convocatorias, creo que elegimos los mejores perfiles", añadió la doctora Saavedra. La titular de Salud precisó que "a principios de abril" se publicarán las subdirecciones.

Los equipos

Las ocho áreas sanitarias en que Asturias estaba distribuida desde 1984 se han fusionado en tres. Los gerentes de las mismas son, tal y como adelantó este periódico el pasado día 19, Miguel Javier Rodríguez Gómez para la zona con cabecera en Oviedo; María Luisa Sánchez Núñez para el área radicada en Gijón; y Asunción Artime García para la demarcación con sede en Avilés. Los dos primeros son inspectores médicos y tienen experiencia previa como gerentes. La tercera es licenciada en Derecho, lleva muchos años en la Administración sanitaria y en los últimos años ha sido directora Económica y de Profesionales del área de Avilés. En los equipos hay caras nuevas, en especial en el área de Occidente (fusión de las antiguas zonas de Avilés y Jarrio), pero mayoritariamente siguen los que ya estaban aunque con cambios en la denominación de los cargos.

Roles en los equipos

Sobre el papel, tendrán mucho peso los “número dos” de cada área de salud, llamados directores de Atención Sanitaria y Evaluación (si realmente hubiera una evaluación rigurosa de resultados, la revolución estaría servida). Gana peso la salud pública, una derivada de pandemia de covid-19. Y en los cinco hospitales más pequeños (los que no son el HUCA, Cabueñes y San Agustín) habrá una figura descollante, denominada director de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial, que va a estar bastante ocupado entre dirigir el hospital y los servicios de Atención Primaria y ejercer, además, como interlocutor con las fuerzas políticas y sociales de su territorio.

Las listas de espera

Las autoridades sanitarias de Asturias tienen una preocupación esencial: las demoras en la atención, que tras una etapa de descenso tienden a repuntar, lastradas por la huelga intermitente de médicos iniciada en junio de 2025. El funcionamiento de los planes especiales de las tardes es limitado, en particular en las consultas con los médicos especialistas. En lo que va de la legislatura iniciada en 2023, los mejores resultados los ha cosechado el Hospital de Cabueñes (Gijón). En el de Avilés, hay servicios con retrasos muy importantes (en especial, traumatología y urología), pero se achacan a la escasez de médicos y no han sido óbice para el ascenso del gerente, Miguel Rodríguez, al “olimpo” que significa dirigir el HUCA y el área de Oviedo. En el HUCA, hay servicios con grandes problemas de demoras, empezando por dermatología, con un promedio de 281 días (nueve meses) que está siendo objeto de investigación por parte del Servicio de Salud del Principado (Sespa); y la gestión de las listas de espera ha tenido un cierto peso (difícil de determinar) en la marcha de la que fue gerente durante dos años y tres meses, Beatriz López Muñiz. Los nuevos equipos tendrán que esmerarse en su papel motivador, pues en los ritmos de los grandes hospitales públicos el látigo tiene unos efectos relativos.

Trabajo en red

Será muy relevante la manera de articular la colaboración de los médicos de los hospitales grandes con los hospitales pequeños, siempre escasos de facultativos. El trabajo en red puede animar a los facultativos a trabajar en los hospitales más pequeños sabiendo que se les darán oportunidades de progresar en equipos más grandes. Desde la perspectiva del paciente, se supone que a los que residen en las alas de la región tendrán más fácil transitar hacia los grandes hospitales cuando lo requieran, pues no les implica cambiar de área de salud.

Gobernanza desde la distancia

Pueden expresarlo con mayor o menor nitidez, pero a los tres nuevos gerentes les preocupa cómo dirigir servicios y equipos que están a ubicados a mucha distancia de sus despachos. Por supuesto, tendrán colaboradores desplegados por los territorios, pero la presencia física del máximo responsable siempre cuenta. Será relevante la gestión de la red de Atención Primaria. Y tendrá importancia, como se ha indicado, la capacidad de los directores de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial para implementar las líneas de acción que se les encomienden.

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La duración del proyecto

En este epígrafe, la incógnita es total. En mayo de 2027 se celebrarán elecciones autonómicas y municipales. Para la cita falta, en la práctica, un año en el que los intereses políticos de todos los actores serán muy marcados. Por otra parte, de los resultados de las urnas dependerá el futuro de algunos de los directivos sanitarios. En consecuencia, quizá sea inevitable que este estreno del mapa sanitario de tres áreas de salud esté impregnado por una sensación de transitoriedad que lastre la siempre necesaria planificación a medio y largo plazo.