La tecnológica asturiana Izertis cerró 2025 con 167 millones de ingresos y el foco puesto en la IA

La consultora tecnológica asturiana Izertis cerró el año 2025 con 166,9 millones de euros de ingresos (un 20,9% más que en 2024) y 24,1 millones de EBITDA normalizado (una versión ajustada que indica la rentabilidad real de una empresa y que en este caso supone un crecimiento del 16,8%).

Son los principales indicadores de esta compañía, con sede social en Gijón y presencia en varios países, que dio a conocer a sus accionistas sus resultados en sus oficinas de Madrid, con una presentación a cargo de Pablo Martín, presidente y CEO de esta empresa, con más de 2.500 empleados y que desde julio de 2025 cotiza en el Mercado Continuo de la Bolsa.

“Las cifras de 2025 demuestran que estamos preparados para seguir creciendo de forma rentable y competitiva. Gracias a nuestra fuerte posición de liquidez, contamos con la flexibilidad necesaria para impulsar proyectos más ambiciosos en España y en los mercados internacionales, avanzando en los objetivos previstos en nuestro Business Plan 2030”, destacó Martín.

El presidente de Izertis, en su discurso, puso el foco en la importancia de la inteligencia artificial (IA). “Nuestro gran reto es añadirla (la IA) a todos nuestros servicios. La mayoría ya la tienen incorporada, pero en una etapa temprana. Tenemos que profundizar en ella, para que cada vez le podamos sacar más partido. La IA es una realidad, que tendrá mayor relevancia que internet o que la microcomputación. No hay opción; si no la adoptas estás fuera”, destacó Martín, que también comparó este fenómeno con el impacto que tuvo la revolución industrial. La llegó a definir como “la mayor herramienta de aumento de productividad de la historia”.

Además de destacar el impacto de la IA, Martín tuvo un discurso optimista. “No creo que vayan a desaparecer empleos. Unos servicios se transformarán y se crearán otros nuevos”, aseguró.

Respecto a Izertis, puso el foco, además de la IA, en la ciberseguridad, “un foco absoluto” para una empresa con bajo nivel de endeudamiento y una sólida posición de tesorería.

Martín indicó que “queremos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora”, y también dejó claves sobre el crecimiento internacional. Con presencia en ocho países, el presidente indicó que “preferimos estar en unos pocos mercados, conocerlos bien y aprender a hacer negocios de manera eficiente; construyendo una gran marca, que sea reconocida”.

Unos datos sólidos

Los datos de la compañía reflejan un aumento de los ingresos del 20,9% respecto a 2024, mientras que el EBITDA normalizado creció un 16,8%, manteniendo un margen del 14,5%, por encima de la media del sector de la consultoría tecnológica. Esta evolución responde al impulso de las líneas de negocio de mayor valor y a la integración de las compañías adquiridas.

En un año relevante, marcado por el salto al Mercado Continuo tras más de cinco años de cotización en BME Growth, Izertis mantuvo su modelo de negocio diversificado, combinando crecimiento orgánico e inorgánico.

En 2025 llevó a cabo varias integraciones (las británicas Assured Thought Limited y May Business Consulting (MBC), el grupo centroamericano Coderland y las sociedades españolas ICALIA e ICATD) que reforzaron su posicionamiento y cartera de servicios.

La consultora tecnológica española cerró el ejercicio con un sólido nivel de tesorería, rozando los 54,1 millones de euros (+66,7%).

A cierre de 2025, Izertis registra una deuda financiera neta sobre EBITDA normalizado de 2,7 veces, reforzando la estructura financiera. Cabe destacar además que, apenas 28 días después del cierre del ejercicio, una ampliación de capital junto con la venta de autocartera aportó una inyección de 54,1 millones de euros, situando la deuda financiera neta por debajo de 0,5 veces EBITDA normalizado.

Izertis cerró una colocación privada acelerada entre inversores institucionales cualificados (nacionales e internacionales) que combinó una ampliación de capital de hasta 5.576.141 nuevas acciones (el 19,21% del capital previo) y la venta de 304.749 acciones en autocartera.

La operación captó 54,1 millones de euros y registró una demanda cercana a 74 millones (sobresuscripción de 2,3 veces), con Alkemia Capital, Janus Henderson, Onchena y Grupo Anémona como inversores ancla.

Tras la incorporación de estas gestoras de capital y family offices, el equipo directivo de Izertis, incluyendo su presidente, Pablo Martín, y los empleados mantienen una participación mayoritaria en la compañía (superior al 50%).

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Izertis, además, ha vuelto a situarse entre las 1.000 compañías con mayor ritmo de crecimiento en Europa, según el ranking FT1000 – Europe’s Fastest-Growing Companies 2026. Solo 25 empresas españolas figuran en esta clasificación, que reúne a compañías de 31 países. La consultora tecnológica regresa al listado tras haber sido incluida también en 2021 y 2022.