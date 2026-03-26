Adiós a la ropa que ya no usas: llega a Asturias el cajón de Primark para textiles, calzado y accesorios de segunda mano

Primark, la firma de moda 'low cost', refuerza su apuesta por la economía circular y la sostenibilidad con la puesta en marcha de puntos de recogida de textiles en sus tiendas en España a partir de esta primavera, según informa en un comunicado. Todas las tiendas, incluída la que la firma tiene en Parque Principado, contarán con un cajón de color azul para dejar la ropa que ya no te pones.

En concreto, como parte de su compromiso con un modelo de negocio más sostenible y circular, la compañía está realizando talleres de reparación gratuitos en varias de sus tiendas en España y ampliando su programa de recogida de textiles para prolongar la vida útil de sus prendas, reducir los residuos textiles y contribuir a una economía de moda más circular.

De esta forma, los puntos de recogida estarán disponibles en España esta primavera, tras su "exitosa implementación" en Reino Unido, Irlanda, Austria, Portugal, Alemania y Países Bajos.

Los clientes podrán depositar ropa, calzado, accesorios y textiles para el hogar, sin importar la marca o el estado, en los puntos de recogida habilitados en las diferentes tiendas.

El cajón de Primark para reciclar ropa / Primark

A través de su colaboración con Yellow Octopus, la compañía garantiza que estos artículos sean reutilizados o reciclados y todos los beneficios del programa se donarán a Unicef, para ayudar a mejorar el acceso a la educación, la atención sanitaria y el agua potable, así como para apoyar emergencias humanitarias para niños en situación de riesgo.

Por otro lado, los talleres de reparación tienen como objetivo el enseñar habilidades esenciales de costura, como cambiar botones, arreglar cremalleras y añadir bolsillos a los consumidores para alargar la vida de sus prendas.

Tras probar este programa piloto en varios mercados europeos, Primark ha organizado ya más de 400 talleres de reparación en Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido e Irlanda, ofreciendo más de 7.000 plazas gratuitas a clientes y empleados. En España se celebrarán en Madrid, Málaga, Zaragoza y Barcelona, mientras que este año se extenderán a otras tiendas en A Coruña, Bilbao, Madrid, Sant Cugat, Sevilla y Valencia.

El director general de Primark Iberia, Carlos Inácio, ha reiterado que la compañía está comprometida con "hacer que la moda sea más sostenible ayudando a los clientes a prolongar la vida útil de sus prendas". "A través de iniciativas como nuestros talleres de reparación y el Programa de Recogida de Textiles, damos pasos hacia un enfoque más circular de la moda. Creemos que pequeños cambios, como aprender a arreglar una prenda o reciclar textiles de manera responsable, pueden marcar una gran diferencia en la reducción de residuos y en la construcción de un futuro más sostenible", ha señalado.

Estas iniciativas forman parte de 'Primark Cares', la estrategia global de sostenibilidad de la compañía. Actualmente, el 66% de la ropa de Primark está fabricada con materiales reciclados o de origen más sostenible, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2030.

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Además, la firma de moda 'low cost' se ha comprometido a mejorar la durabilidad de sus prendas para 2025 y ha introducido un marco de durabilidad, desarrollado en colaboración con la organización medioambiental Hubbub y la Escuela de Diseño de la Universidad de Leeds.