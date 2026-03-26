Agenda: qué hacer hoy jueves 26 de marzo en Asturias

Oviedo

El psicólogo Daniel López desvela las herramientas para superar la depresión

La Sociedad Protectora de La Balesquida inaugura su ciclo anual de conferencias con una charla sobre herramientas para superar la depresión a cargo del psicólogo Daniel López García, en un acto que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Club. La presentación correrá a cargo de José Antonio Alonso, presidente de la entidad organizadora del Martes de Campo.

Primavera Barroca

El Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 19.30 horas el concierto de Yago Mahúgo al clave, dentro del ciclo Primavera Barroca, con un programa dedicado a François Couperin.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Conferencias Primavera Barroca

El Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 18.00 horas la conferencia de Yago Mahúgo, incluida en el XIII Ciclo Primavera Barroca, organizada en colaboración con el Conservatorio Superior de Música y la Universidad de Oviedo.

Pódcast Abierto

El Teatro José Antonio Lobato de Pumarín acoge a las 20.00 horas el podcast en directo "Ni tan clásicas ni tan modernas. ¿Cómo habitamos las mujeres los medios y las redes hoy?", con la participación de Arantxa Nieto, Isasaweis, Marisa Valle Roso y Yolanda Lobo, en una sesión sobre comunicación, música, contenidos digitales y brecha digital, con entrada gratuita.

SACO

El Teatro Campoamor acoge a las 20.00 horas el cine-concierto "La caída de la casa Usher", a cargo de Crush of Souls, dentro del festival SACO, no recomendado para menores de 12 años.

Encuentro Coral de Música Religiosa

La iglesia de San Francisco de Asís acoge a las 20.15 horas la cuarta jornada del III Encuentro Coral de Música Sacra y Religiosa, con las actuaciones de la Coral La Corredoria, dirigida por Carlos Esteban, y el Coro San Javier, bajo la dirección de José Miguel Lamalfa.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno (plaza de Riego, 1) acoge a las 19.00 horas la presentación del libro "Voluntad atómica", de Adolfo Santos Folch, en un acto en el que estará acompañado por María Susana Fernández Iglesias.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Concierto de la OSPA en el teatro Jovellanos

En el escenario del teatro Jovellanos, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrecerá a las 20.00 horas el concierto "Enigma", con Matthew Halls como director y con el Coro de la Fundación Princesa de Asturias, a cargo del maestro José Esteban García Miranda, una propuesta que promete cautivar a los amantes de la música clásica.

Una anterior actuación de la OSPA en el teatro Jovellanos. / Juan Plaza

Jornadas "Moda con Historia"

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, tendrá lugar la conferencia "Moda con historia: vistiendo feminismos", organizada por la Universidad Popular en colaboración con el Foro de Mujeres de El Llano. La impartirá Aurora Valdés Caso. La entrada es libre hasta completar aforo.

De charla con el Botánico

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Raúl de Tapia, biólogo, degustador de paisajes, divulgador ambiental y escritor, ofrecerá la conferencia "¿Cómo leer los árboles? De la ciencia a la poética", en el marco del ciclo "De charla con el Botánico".

Iglesia de Begoña

A las 20.30 horas, en la iglesia de Nuestra Señora de Begoña, habrá actuaciones del Orfeón San Lorenzo y del Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga, en el marco del ciclo coral de "Música sacra y religiosa".

Escena Xixón

A las 19.00 horas, en el Ateneo de La Calzada, "Zanguango Teatro" ofrecerá la obra "El peor espectáculo del mundo. De momento!", dentro de la programación de Escena Xixón.

Arte en el Barrio

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Coto, "Soulfiends" ofrecerá un concierto en el marco de la programación de Arte en el Barrio.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Hasta el 24 de mayo se podrá visitar, además, la exposición "Sakiko Nomura. Tierna es la noche", comisariada por Enrique Juncosa. La inauguración será hoy a las 19.30 horas. El centro abre de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Circo de los Horrores

A las 20.00 horas, en el parque de los Hermanos Castro, nueva función del espectáculo "PrisionIA", del Circo de los Horrores.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Puede visitarse la exposición titulada "Cartelos n’asturianu, 1976 – 2005". La muestra reúne la colección de carteles de la Fundación Belenos en los que se anunciaban actividades de promoción de la cultura asturiana o que directamente estaban escritos en asturiano. La colección está compuesta de 1.983 carteles. Hasta el 31 de marzo se podrá ver la muestra "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Laboral Centro de Arte

A las 18.30 horas, se ofrecerá la conferencia "Artes de la convivialidad", impartida por el filósofo e investigador Alberto López Cuenca. Además, hasta el 12 de septiembre se podrá visitar la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el 1 de abril la exposición "Presentes alternativos", del artista leonés Marcos Tejedor. En los cuadros que conforman esta colección aparecen políticos, artistas o actores como Joaquín Sabina, Winston Churchill, Pepe Mújica o Nelson Mandela. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Centro municipal de La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra "Luces y sombras", de la tertulia fotográfica "Raw2". Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Avilés y comarca

Cine en el Niemeyer

La sala de cine Fran Gayo del Centro Niemeyer acoge hoy a las 20.00 horas la proyección de "Ramón y Ramón" (España, Uruguay, 2024). El precio de la entrada es de 5 euros.

Club de lectura de Bances Candamo

En el edificio de La Noria, en el parque de Ferrera, el club de lectura de Bances Candamo se junta a las 17.00 horas para comentar "Antes de que llegue el olvido", un libro de la autora asturiana Ana Rodríguez Fischer.

Cuentacuentos en Los Canapés

A las 18.00 horas la compañía Tras la Puerta Títeres lleva a cabo un cuentacuentos para público infantil de entre 6 meses y 3 años, que deberán estar acompañados por un único adulto. Será en la biblioteca de Los Canapés y las plazas son limitadas, las entradas se pueden adquirir en las bibliotecas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

"La memoria de lo cotidiano" Obras de la colección Pérez Simón, en la Casa de Cultura

Esta exposición, articulada a partir de veintiún obras de la colección Pérez Simón, busca recorrer la diversidad de enfoques del costumbrismo español con el objetivo de ponerla en diálogo con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Son 16 cuadros y 5 esculturas de un total de 15 artistas diferentes, entre los que se pueden destacar a Evaristo Valle, Nicanor Piñole o a Nicolás Martínez Ortiz de Zárate. De lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas, en la Casa de Cultura de Avilés. Entrada libre.

Burger Fest Avilés 2026

El pabellón de la Magdalena acoge del 20 al 29 de marzo una nueva edición del Burger Fest, un festival gastronómico donde los asistentes podrán degustar las mejores hamburguesas gourmet de la mano de diferentes "food trucks" participantes. El horario es de lunes a viernes de 19.00 a 00.00 horas y sábados y domingos de 13.00 a 00.00 horas. La entrada es gratuita.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición del diseñador Mario Fernández García-Pulgar

La ventana de la Escuela Superior de Arte del Principado, mirando hacia el parque de El Muelle, muestra hasta el 8 de junio una selección del trabajo del ovetense Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano. Al autor le encanta la fantasía, el diseño de personajes, la creación de mundos propios y la ilustración. Tras graduarse en Diseño Gráfico en 2014, termina trabajando en una empresa de marketing en Berlín. Pasados dos años, vuelve a la tierrina para trabajar en remoto para una empresa de juegos de mesa de Alemania.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

"Nouvelle Vage", cine en versión original en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge hoy, desde las 20.00 horas, la proyección de la película "Nouvelle Vage", dirigida a por Richard Linklater en 2025. El pase será en versión original subtitulada. La entrada vale 4 euros.

Encuentro literario con José Luis Rendueles en Mieres

La sala juvenil de la biblioteca de Mieres acoge hoy, desde las 19.00 horas, un encuentro con el escritor José Luis Rendueles, autor de "La llibertá los caminos".

"Gloria", teatro en Mieres

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres es el escenario en el que esta tarde, a las 19.30 horas, se podrá ver el espectáculo "Gloria", una obra con coloquio de la autora Elisa Coll, que estará acompañada por Laura Terciado, escritora de la obra "La única lesbiana de Ávila". La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición de Huevos Pintos en Sama de Langreo

En breve se celebran las fiestas de los Huevos Pintos en Sama. A modo de prolegómeno, en la Casa de Cultura Escuelas Dorado se puede ver, hasta el 31 de marzo, la exposición de huevos elaborados por niños y asociaciones de todo el concejo.

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Centro

Teatro en Noreña

La Casa de Cultura de la Villa Condal acoge a las 19.00 horas el espectáculo "Don Ramón María del Valle-Inclán, el de las barbas de chivo", a cargo de "Teatro del Norte", que propone un acercamiento a la figura del escritor en el que se mezclan la pedagogía y el teatro, un texto dramático y explicativo a la vez, cómico y dramático.

Cine en Nava

La Casa de Cultura de Nava acoge a las 19.00 horas la proyección de la película "Aunque seamos islas", dirigida por Cristina Rodríguez Paz, dentro del ciclo de Laboral Cinemateca Ambulante.

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Tania Blanco lleva a Muros de Nalón su proyecto artístico "Fe"

En la Casa de Cultura de Muros de Nalón puede visitarse hasta el 9 de abril la exposición "Fe", de Tania Blanco, una ampliación del proyecto "Fierro" que investiga los materiales situados en la periferia de la industria metalúrgica asturiana. En esta nueva serie, la artista centra la mirada en entornos portuarios e industriales como El Musel (Gijón), la ría de Avilés y el corredor que une ambas ciudades, además del almacén de refractarios de ArcelorMittal Sotiello, atendiendo al residuo que tiñe de rojo sus alrededores: el hierro. Horario de visita: de lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

Oriente

La exposición "Sidra 2025" recala en Caravia

La Casa de Cultura de Caravia exhibe hasta el 28 de marzo la exposición "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde el ámbito de la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, de autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo es doble: celebrar la cultura sidrera y, al mismo tiempo, mostrar distintas interpretaciones y miradas —literarias y gráficas— sobre el tema, con variedad de estilos, técnicas y enfoques artísticos. Horario: lunes y jueves, de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas; los viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

"Espíritu", de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición "Espíritu", de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Occidente

XXIV Semana Cultural de Cangas del Narcea

Dentro de la programación de la Semana Cultural de Cangas del Narcea, la música coral será la protagonista de la jornada en el Teatro Toreno, que acoge a partir de las 20.00 horas un concierto a cargo del Coro Minero de Turón.

"Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, se expone Vegadeo

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 1 de abril la exposición "Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido y plantea, desde un enfoque íntimo, la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una perspectiva antropológica, el proyecto se articula como un ensayo visual sobre la relación entre seres humanos y paisaje, la percepción del territorio y su transformación a manos del ser humano. Horario de visita: de lunes a viernes, de 15.00 a 21.00 horas.

El Museo Etnográfico de Grandas inaugura "En el umbral del olvido", de Analía Pello

Noticias relacionadas

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro" acoge hasta el 31 de marzo la exposición "En el umbral del olvido", de la fotógrafa asturiana Analía Pello, un proyecto documental centrado en oficios tradicionales en peligro de extinción. La muestra reúne imágenes de 14 oficios y retrata a artesanos como Friedrich Bramsteidl (ferreiro en Mazonovo), Tete (redera en Llastres) o Selito, el último alfarero de Faro, además de documentar el proceso de elaboración de las piezas. Un testimonio visual que funciona también como llamada de atención sobre la necesidad de preservar este patrimonio ligado a la historia y las tradiciones de Asturias. La exposición puede visitarse en el horario habitual del museo: de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El acceso es gratuito con la entrada al Museo.