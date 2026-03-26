Alerta general de la agencia alimentaria del Gobierno por un famosos queso de supermercado que contiene "toxinas" que provoca insuficiencia renal aguda, especialmente en niños y no se descarta Asturias: "Acudir a un centro de salud"

A la hora de comprar en el supermercado, el consumidor sa sobre seguro que lo que va a consumir ha pasado diferentes medidas y controles de calidad para llegar en perfectas condiciones al usuario.

Uno de los organismos encargados de velar por la calidad y el buen estado de los alimentos es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que depende del ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 20230. Aesan emite a través de su portal web diferentes alertas para avisar a la ciudadanía de los productos que ha procedido a retirar de los supermercados tras detectar algún problema perjudicial para el consumidor y da recomendaciones de qué hacer a los ciudadanos en caso de haber ingerido alguno de los productos en mal estado.

Una de sus últimas alertas informa que "la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por Alemania, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de la presencia de Escherichia coli productora de toxinas Shiga (STEC) en queso Camembert de la marca La Réserve de Crémiers, lote 031241".

"Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la toxiinfección por E. coli productora de toxinas Shiga (calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta), se recomienda acudir a un centro de salud", explican desde este organismo.

"La toxina Shiga (Stx) es una potente citotoxina producida principalmente por cepas de Escherichia coli (STEC) y Shigella dysenteriae, causante de diarrea sanguinolenta y complicaciones graves como el síndrome hemolítico urémico (SHU), que provoca insuficiencia renal aguda, especialmente en niños. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas al dañar los ribosomas celulares", explican desde el ministerio de Agricultrua, Pesca y Alimentación.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición integra y desempeña, en el marco competencial de la Administración General del Estado, las funciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición saludable. Es un Organismo Autónomo, adscrito orgánicamente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Secretaría General de Consumo y Juego y funcionalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Está formado por más de 170 profesionales distribuidos entre su sede de Madrid y dos laboratorios: el Centro Nacional de Alimentación con sede en Majadahonda (Madrid) y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, ubicado en Vigo.