Alerta máxima de una agencia de control alimentario que pertenece al Gobierno "por presencia de Salmonella" en un alimento que se vende en el supermercado: vecino de Asturias afectado

Salir del trabajo, de entrenar, de casa y para a hacer la compra, aunque sea para algo rápido. Un gesto que se repite en todas las localidades de España y que hacemos casi hasta de manera mecánica. La logística en un supermercado es todo un desafío. Al día entran y salen miles de productos que han pasado previamente pro diversos controles de calidad.

Son muchos los ojos y los profesionales que velan por la seguridad del consumidor. Además de los controles que realizan las propias empresas de alimentación, el Gobierno cuentan con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) que depende del ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 20230.

Aesan emite a través de su portal web diferentes alertas para avisar a la ciudadanía de los productos que ha procedido a retirar de los supermercados tras detectar algún problema perjudicial para el consumidor y da recomendaciones de qué hacer a los ciudadanos en caso de haber ingerido alguno de los prodcutos en mal estado.

En una de sus últimas alertas, Aesan explica que "ha sido informada por las autoridades sanitarias de Castilla y León a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de Salmonella en el producto Burkebab (burger de pollo) de la marca Simon’s Food con fecha de caducidad 01/2027. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos".

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla y León, comunidad colindante con Asturias, relativa a la presencia de Salmonella en el producto Burkebab (burger de pollo).

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la comunidad autónoma de Castilla y León, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) integra y desempeña, en el marco competencial de la Administración General del Estado, las funciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición saludable. Es un Organismo Autónomo, adscrito orgánicamente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Secretaría General de Consumo y Juego y funcionalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Está formado por más de 170 profesionales distribuidos entre su sede de Madrid y dos laboratorios: el Centro Nacional de Alimentación con sede en Majadahonda (Madrid) y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, ubicado en Vigo.