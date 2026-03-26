Alicia González y Mario Junquera brillan en el II Trofeo de Gravel de San Tirso de Abres

San Tirso de Abres volvió a convertirse este fin de semana en el epicentro del ciclismo asturiano con la celebración de la segunda edición del Trofeo de Gravel, una cita que reunió a más de un centenar de corredores y que sirvió además para disputar el Campeonato de Asturias de la disciplina por segundo año consecutivo.

La prueba, consolidada ya como una de las referencias del calendario nacional, destacó tanto por su alto nivel competitivo como por el ambiente vivido en el concejo, que ofreció un escenario inmejorable para esta modalidad en auge, capaz de combinar lo mejor del ciclismo de carretera y del MTB.

Tanto la carrera femenina como la masculina se resolvieron en los compases finales, dejando dos duelos de gran nivel. En categoría femenina, Alicia González se llevó la victoria tras imponerse en el último giro a su hermana y vigente campeona, Lucía González, en un emocionante mano a mano. Sofía Rodríguez completó el podio, certificando además un nuevo triplete del equipo NESTA-MMR Cycling Team.

En la prueba masculina, Mario Junquera firmó también un brillante triunfo tras batir en el giro decisivo al vasco Jon Munitxa, en otra llegada muy disputada. Jorge González cerró el podio.

Ganadores ELITE Mario Junquera San Millán ELITE FEMENINO Alicia González Blanco SUB-23 Hugo Traviesa Coro JUNIOR Oliver Losas Fernández MASTER 30 Miguel Llaneza Arguelles MASTER 40 Pablo San José Herrero MASTER 50 Juan Manuel Toribio Antuña MASTER 60 Segundo Rodríguez López

El recorrido, renovado respecto a la pasada edición, fue uno de los grandes protagonistas del día. A pesar de algunos cambios de última hora, el trazado fue muy bien valorado por los participantes, que destacaron tanto su atractivo como la dureza justa para ofrecer espectáculo.

La prueba coronó a los nuevos campeones y campeonas de Asturias y contó con la presencia en la entrega de premios de la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, y del alcalde de San Tirso de Abres, Clemente Martínez, quienes respaldaron con su presencia una cita que continúa creciendo año tras año.

La organización cierra así una edición marcada por el éxito de participación y la satisfacción general, consolidando a San Tirso de Abres como un enclave privilegiado para el gravel y reafirmando el crecimiento de esta disciplina en Asturias.