Alicia González y Mario Junquera brillan en el II Trofeo de Gravel de San Tirso de Abres
La cita, consolidad en el calendario nacional, reunió a más de 100 corredores en un recorrido renovado muy bien valorado por los participantes
L. L.
San Tirso de Abres volvió a convertirse este fin de semana en el epicentro del ciclismo asturiano con la celebración de la segunda edición del Trofeo de Gravel, una cita que reunió a más de un centenar de corredores y que sirvió además para disputar el Campeonato de Asturias de la disciplina por segundo año consecutivo.
La prueba, consolidada ya como una de las referencias del calendario nacional, destacó tanto por su alto nivel competitivo como por el ambiente vivido en el concejo, que ofreció un escenario inmejorable para esta modalidad en auge, capaz de combinar lo mejor del ciclismo de carretera y del MTB.
Tanto la carrera femenina como la masculina se resolvieron en los compases finales, dejando dos duelos de gran nivel. En categoría femenina, Alicia González se llevó la victoria tras imponerse en el último giro a su hermana y vigente campeona, Lucía González, en un emocionante mano a mano. Sofía Rodríguez completó el podio, certificando además un nuevo triplete del equipo NESTA-MMR Cycling Team.
En la prueba masculina, Mario Junquera firmó también un brillante triunfo tras batir en el giro decisivo al vasco Jon Munitxa, en otra llegada muy disputada. Jorge González cerró el podio.
Ganadores
ELITE
Mario Junquera San Millán
ELITE FEMENINO
Alicia González Blanco
SUB-23
Hugo Traviesa Coro
JUNIOR
Oliver Losas Fernández
MASTER 30
Miguel Llaneza Arguelles
MASTER 40
Pablo San José Herrero
MASTER 50
Juan Manuel Toribio Antuña
MASTER 60
Segundo Rodríguez López
El recorrido, renovado respecto a la pasada edición, fue uno de los grandes protagonistas del día. A pesar de algunos cambios de última hora, el trazado fue muy bien valorado por los participantes, que destacaron tanto su atractivo como la dureza justa para ofrecer espectáculo.
La prueba coronó a los nuevos campeones y campeonas de Asturias y contó con la presencia en la entrega de premios de la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, y del alcalde de San Tirso de Abres, Clemente Martínez, quienes respaldaron con su presencia una cita que continúa creciendo año tras año.
La organización cierra así una edición marcada por el éxito de participación y la satisfacción general, consolidando a San Tirso de Abres como un enclave privilegiado para el gravel y reafirmando el crecimiento de esta disciplina en Asturias.
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