Asturias, con tasas mínimas de abandono escolar y bajo número de repeticiones de curso: el informe que detalla muchas fortalezas del sistema asturiano

Desde el año 2015, la inversión en educación en el Principado no ha dejado de aumentar. Es la primera de las conclusiones que se desprende del Informe sobre el estado y situación del sistema educativo asturiano 2023-2024 elaborado por el Consejo Escolar del Principado, que será presentado hoy. La presidenta del Consejo Escolar asturiano, Mari Luz Pontón, destaca que "se ha registrado un incremento notable en la inversión a pesar de la ratio reducida del alumnado y del descenso de la matrícula", insistiendo en que "no es gasto, sino inversión". Desde hace una década, añade, "Asturias mantiene una tendencia sostenida al alza en financiación educativa", lo que se traduce en indicadores como que "el número medio de alumnado por docente se mantiene por debajo de la media nacional".

En el plano académico, los resultados también sitúan a Asturias en una posición destacada dentro del contexto nacional e internacional. "Estamos por encima de España y de la Unión Europea en competencias digitales", señala Pontón, subrayando la importancia de la transformación tecnológica en las aulas y la capacitación del alumnado para los retos del futuro. A estos resultados se suman los informes PISA, que reflejan "un rendimiento superior en competencias científicas, lectoras y matemáticas", consolidando a la comunidad como una de las más "sólidas" en términos de desempeño educativo. Asimismo, subraya que "las repeticiones de curso por parte de alumnos se sitúan entre las más bajas", y que el porcentaje de alumnado con necesidades educativas especiales matriculado en centros ordinarios es "muy alto".

Otro de los elementos que pone de relieve el informe es la equidad del sistema. "Es un sistema educativo equitativo y sólido", asegura Pontón, poniendo el acento en la realidad territorial asturiana, caracterizada por una notable dispersión geográfica y una importante presencia de zonas rurales. "Hay muchas zonas rurales y se hace el esfuerzo por mantener abiertos esos centros con pocos alumnos", explica. Y, pese a esta circunstancia, resalta las "bajas tasas de abandono" y los "buenos resultados generales".

El informe también refleja avances significativos en la asignatura de lengua asturiana. Pontón señala que "cada vez hay más matriculados" en la certificación de asturiano, cuya evolución "va aumentando" de forma progresiva en todos los niveles educativos. En cuanto a los retos, reconoce que aún hay margen de mejora en ámbitos como infraestructuras, formación docente o la protección y promoción de las lenguas propias. No obstante, apunta que "se están teniendo en cuenta las propuestas de mejora" trasladadas por organizaciones educativas y agentes sociales.

Según define la propia Pontón, el documento pretende ser "una radiografía de cómo está la situación educativa en Asturias" que permite comparar los datos asturianos con los del conjunto de España. Se trata de una "herramienta clave", aseguran, tanto para responsables políticos como para la comunidad educativa, ya que facilita "una visión amplia, y contextualizada".

El informe, que se publica tanto en castellano como en asturiano, recoge indicadores propios y otros procedentes del Consejo Escolar del Estado. Forma parte de una serie que se elabora cada año para analizar la evolución del sistema educativo, lo que permite establecer comparaciones temporales y detectar tendencias a medio y largo plazo. Según explica Pontón, el objetivo es ofrecer una visión global del sistema, aunque ya avanzan la intención de elaborar en el futuro estudios más específicos, centrados "solo en el sistema educativo asturiano" y con datos aún más actualizados y desagregados, que permitan profundizar en aspectos concretos como etapas educativas, territorios o perfiles del alumnado.

Encuentro nacional

Más allá del informe, el Consejo Escolar del Principado continúa desarrollando iniciativas paralelas orientadas a fomentar el debate, la innovación y la participación. Entre ellas se incluyen encuentros autonómicos, jornadas formativas o espacios de reflexión sobre cuestiones emergentes como la inteligencia artificial y su impacto en la educación. En este sentido, Asturias acogerá los días 18 y 19 de mayo la cita nacional de Consejos Sociales, con cerca de un centenar de participantes, con el objetivo de "ser un referente a nivel nacional" y mostrar "nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestra asturianía", subraya Pontón. El encuentro será, previsiblemente, en Gijón.

Además, destaca proyectos como Consejos Escolares Unidos, una iniciativa con la que buscan reforzar la participación activa de toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias y personal de los centros) en la toma de decisiones. "Queremos que todos los miembros tengan ahí su voz propia", afirma, insistiendo en la importancia de construir un sistema más participativo, democrático e inclusivo. Un trabajo que, según concluye, permitirá seguir profundizando en cuestiones clave como la inclusión, la coeducación y la participación en los centros.