Barbón: "Se pensaba que la globalización arrasaría con todo, pero LA NUEVA ESPAÑA redobló la conexión con la proximidad hasta llegar al hiperlocalismo"

Asturias no sería Asturias, dice el presidente Adrián Barbón, "sin praderías, sin el mar, sin las aristas de sus cumbres". Pero, más allá de las fotos de postal, Asturias tampoco sería Asturias "sin libertades, sin derechos, sin democracia y sin un requisito esencial para su calidad: la existencia de medios de comunicación libres y confiables. Y eso es LA NUEVA ESPAÑA".

El jefe del Ejecutivo autonómico puso en valor el trabajo del periódico líder en Asturias en el acto de entrega de este jueves de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Oviedo a Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA. Con esta distinción, extendida también a la vicepresidenta del grupo, Arantza Sarasola, el ente cameral reconoce, en palabras de Barbón, "un pilar vertebral de nuestra comunidad, porque sin Editorial Prensa Ibérica, o dicho con claridad, sin LA NUEVA ESPAÑA, sin su perseverante compañía cotidiana, sería imposible entender la Asturias de hoy".

Sin caer en el periodismo de trinchera

A juicio del presidente del Principado, el éxito de este diario se debe a una "doble ración de pluralidad". Por un lado, "la ideológica, la de opiniones y pareceres, vengan de donde vengan, con equilibrio". "Si cerramos los ojos y pensamos las cabeceras nacionales, es difícil encontrar ejemplos así. Se hace periodismo de trinchera. Aquí no, ha sabido preservarse como foro necesario para la conversación pública", defendió.

La Cámara de Comercio de Oviedo concede su Medalla de Oro a Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica / MIKI LÓPEZ

Una ventana directa al pueblo, al barrio...

La otra ración de pluralidad, señaló Adrián Barbón, viene de su vocación local. "En un principio se pensaba que la globalización arrasaría con todo, que acabaríamos subsumidos en una homogeneidad amorfa. La apuesta arriesgada y atinada de LNE fue redoblar la conexión de proximidad, hasta llegar al hiperlocalismo. Hoy, esa página que seleccionamos y movemos con el índice sobre la pantalla del móvil nos abre ventanas directas con el pueblo, incluso con el barrio, al mismo tiempo que nos ofrece vistas al mundo", subrayó.

En un mundo cibernético

Con todo, "la función de los medios de comunicación no tiene reemplazo" por mucho que las redes sociales acechen. "No confundamos el canal ni la plataforma ni la red con el medio: canales hay muchos y en este mundo cibernético que habitamos, seguramente vendrán muchos más. El porvenir no pasa por renunciar a usarlos ni empeñarse en el esfuerzo inútil de taparlos, sino en evitar que se conviertan en torrentes incontenibles de manipulación, falsedades y posverdad. Esa meta es tarea de todos y, de modo muy especial, de los buenos medios de comunicación, para saber distinguir el ruido de la noticia, el rumor de la certeza, el insulto de la declaración y la frivolidad del rigor", pronunció.

Prensa Ibérica, "una garantía"

Ante este desafío, añadió, "contar con un grupo editorial sólido y bien trabado como es Editorial Prensa Ibérica es una garantía". "Como en tantos otros frentes, porque la prensa no es una excepción, Asturias parte con ventaja, gracias, en la buena parte que le toca, a Javier Moll" y a sus "artesanos" en la región. Barbón se refirió así a los "directores eméritos" de LA NUEVA ESPAÑA, a José Manuel Vaquero, Melchor Fernández, Isidoro Nicieza, Ángeles Rivero y Gonzalo Martínez Peón, y al actual, Eloy Méndez.