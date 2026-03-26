Choque interno entre servicios del Principado por el "caos" de la dependencia: ahora niegan que se generaran 200.000 duplicidades

Los problemas que rodean al servicio de atención a la dependencia, una prestación clave para miles de asturianos y que depende de la Consejería de Derechos Sociales, liderada por Marta del Arco, volvieron a desembarcar esta mañana en la Junta General del Principado durante una comisión parlamentaria.

La consejera defendió su gestión ante la crítica de los grupos de la oposición (“váyase”, le llegó a decir una vez más Beatriz Polledo, diputada del PP), después de semanas de mucha tensión a causa de las listas de espera y de las incidencias relacionadas con la implantación de la historia social única. Se trata de una herramienta informática, impulsada para cumplir con la normativa estatal, creada para agilizar los trámites a la ciudadanía. En Asturias, la instalación de ese sistema provocó severos problemas, de los que dio cuenta también en sede parlamentaria hace días Cristina Díez, jefa de servicio de Atención a la Dependencia, que habló de un “periodo crítico” entre agosto y octubre en el que, debido a la migración de los datos, se provocaron errores y datos repetidos, lo que generó 200.000 duplicidades.

En aquella comparecencia, Díez dijo que su servicio no había tenido “ningún tipo de capacidad de decisión en la implantación de la historia social única”, ya que fue un proyecto corporativo cuya planificación, insistió, “corresponde a la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial”.

Tras esas palabras, este jueves compareció en la comisión Javier Fernández, que es el director general de Estrategia Digital, dependiente de la consejería de Presidencia de Gimena Llamedo. Esa dirección general sería, por tanto, la responsable de la implantación del sistema que provocó esos problemas.

“No voy a valorar esas declaraciones (las de la jefa de servicio Cristina Díez), pero sí puedo decir que no hubo nunca 200.000 duplicados”, recalcó Fernández. Según las cifras que aportó, las duplicidades, en el “peor momento”, rondaban el 15% o el 20% del total de registros, que son 156.000, lo que supone unas 23.000 duplicidades.

“No es una implantación fallida”, defendió el director general, aunque admitió “momentos de dificultades, como es normal, y que fuimos tratando”. Según dijo, en un determinado momento se empezó a apreciar que en el nuevo sistema aparecían registros de personas repetidas, en algunos casos porque el DNI figuraba dos veces. “No utilizaría la palabra desastre, aunque hubo complicaciones. Hubo un problema generado por la falta de calidad en los datos depurados”, insistió.

Fernández, a su vez, quiso dejar claro que las decisiones sobre la implantación de este sistema “se tomaban en el comité de dirección (donde había cargos de Derechos Sociales) y no tomamos ninguna decisión sin el beneplácito del área funcional que lo va a usar”. Preguntado por si Marta del Arco era conocedora directamente, dijo que “no sé si estaba realmente informada”, pero indicó que sí había dos de sus directoras generales.

Fernández defendió este proyecto y dijo que actualmente “está cumpliendo sus objetivos, elimina duplicidades y hay notables mejoras; es una realidad y seguiremos mejorándolo”.

"El sistema avanza", defiende la Consejera

Antes de la intervención de Javier Fernández fue el turno de Marta del Arco. La consejera actualizó los últimos datos relativos a las listas de espera y dijo que actualmente hay 287 personas esperando por una plaza residencial geriátrica y otras 2.393 que, aunque también están en la lista, cuentan con otro tipo de prestación, como ayuda a domicilio, centro de día o teleasistencia. En total, la lista de espera asciende a unas 3.000 personas, contando también expedientes ya inactivos.

Del Arco también hizo referencia a la posibilidad de que los ayuntamientos puedan asumir parte de la dependencia, realizando valoraciones y programas individuales de atención (PIA), algo que ya han rechazado Oviedo, Gijón y Siero.

La Consejera dejó claro que la dependencia seguirá siendo gestionada en todo caso por el Principado y que se trataría de una medida “complementaria”, para la que ya hay en marcha reuniones con varios ayuntamientos. Además, Del Arco volvió a nombrar el Plan Agiliza, por el que se crearán 700 nuevas plazas en varios concejos.

“Hemos tenido problemas, los hemos reconocido, hemos reconocido el atasco y hemos hecho un plan de 2,2 millones. Haremos refuerzo de personal, una nueva estructura y ya tenemos listo el borrador del decreto. El sistema avanza en la dirección correcta. Gobernar es tomar decisiones, lo dijo Juanma Moreno”, dijo Del Arco, contestando a una pregunta de la parlamentaria popular.

En la comisión también tomó la palabra Nerea Monroy, gerente del ERA, organismo que gestiona las residencias públicas. Monroy dijo que, con cifras de noviembre y diciembre, se están mandando cartas a 2.965 personas en lista de espera que deben contestar si solicitan ya una plaza y, por tanto, se les considera en la lista “estructural”, o si tienen otro tipo de prestación. “No estoy satisfecha mientras haya una sola persona esperando. Cada persona en una lista de espera representa un drama personal”, indicó Monroy, que aseguró que los problemas se resuelven con “inversión, planificación y compromiso con lo público”.

"No tiene credibilidad", clama la oposición

Los diferentes portavoces de los grupos políticos presentes en la comisión fijaron su posición en este asunto. El PP se mostró muy crítico con todos los intervinientes. “Es inconcebible la actitud con la que viene aquí. No tiene credibilidad, miente descaradamente y su gestión se limita a mover papeles de un sitio a otro”, clamó Beatriz Polledo a la consejera. Polledo también acusó al director general de IA de “blanquear” la implantación de la historia social única.

Sara Álvarez Rouco, de Vox, también fue muy crítica: “Hay personas que están muriendo a la espera de una plaza y miles de desatendidos”.

Xabel Vegas, de IU, agradeció a la gerente del ERA trasladar “certidumbre y tranquilidad”, mientras que Covadonga Tomé, del grupo mixto, aplaudió el trabajo a “la legión de cuidadoras de Asturias”. Adrián Pumares, de Foro, definió la gestión del Principado en dependencia como “un caos y un despropósito”. La diputada socialista Ana González Cachero, por su parte, defendió al ERA, “un referente”.