Christian Franco y De la Madrid traen a Oviedo su historia social del cine

Los historiadores Christian Franco (director de la Filmoteca de Cantabria) y Juan Carlos De la Madrid presentaron ayer en Oviedo, en la librería Matadero Uno, y en una actividad amparada por el paraguas del festival SACO, su primer volumen de "Historia del cine en España. 1896-1931" (Shangrila). El volumen, lanzado a principios de año, arroja una mirada novedosa sobre lo cinematográfico patrio. No es la historia de las películas que se hicieron, sino una historia contemporánea de las que se exhibieron. El libro aborda cuestiones como quién iba al cine, quién no, cuánto costaba y qué títulos eran del gusto del público, una historia social del ocio que en España no había sido abordada y que ellos afrontan con rigor después de bucear en todo tipo de archivos y documentos.