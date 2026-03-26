Christian Franco y De la Madrid traen a Oviedo su historia social del cine
Los historiadores Christian Franco (director de la Filmoteca de Cantabria) y Juan Carlos De la Madrid presentaron ayer en Oviedo, en la librería Matadero Uno, y en una actividad amparada por el paraguas del festival SACO, su primer volumen de "Historia del cine en España. 1896-1931" (Shangrila). El volumen, lanzado a principios de año, arroja una mirada novedosa sobre lo cinematográfico patrio. No es la historia de las películas que se hicieron, sino una historia contemporánea de las que se exhibieron. El libro aborda cuestiones como quién iba al cine, quién no, cuánto costaba y qué títulos eran del gusto del público, una historia social del ocio que en España no había sido abordada y que ellos afrontan con rigor después de bucear en todo tipo de archivos y documentos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Se hunde el asfalto de un parque de Oviedo y se lleva por delante una barredora
- Belén Esteban rompe su silencio y confirma su ruptura: 'Ahora solo estoy centrada en mí
- Hacienda confirma el adiós a la declaración de la Renta de los pensionistas: los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin que se apliquen coeficientes reductores
- Isa P deja a todos mudos al hablar de cómo conoció al padre de Kiko Rivera y lo que le decía: 'Me pongo nerviosa solo de contarlo, pelos de punta
- Sibo no alcanza los objetivos para renovar con el Oviedo y quedará libre: este puede ser su nuevo destino
- El calvario de un hostelero de Oviedo para encontrar personal: 'Ni se presentan a las entrevistas
- El Sporting cobrará al Ayuntamiento por celebrar el sorteo de la Copa de la Reina en El Molinón