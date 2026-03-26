Cierra el grupo de carbón de la central de Aboño, clave para el suministro eléctrico de la región durante 52 años

EDP España prepara el cierre del grupo 1 de carbón de Aboño, que durante 52 años ha sido clave para el suministro eléctrico de la región. La instalación prestó su último servicio importante durante el pasado año, cuando incrementó sus horas de funcionamiento para sustituir la actividad del grupo 2 de Aboño mientras se abordaban las obras de adaptación de su caldera para cambiar el carbón por gas natural como fuente de energía.

En el caso del grupo 1 de Aboño, el más antiguo (se puso en marcha en marzo de 1974 con una potencia instalada de más de 365 megavatios), no habrá reconversión a gas. EDP España ha presentado este mes ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el proyecto de evaluación ambiental para el cierre de la instalación.

En Aboño ya no habrá posibilidad de generar electricidad con carbón, con lo que el único grupo que seguirá quemando el mineral en Asturias será el 3 de la central de Soto de Ribera, propiedad también de EDP. En ese caso, la planta seguirá disponible y sin fecha de clausura para reforzar la seguridad del suministro en el área central de la región. El lento desarrollo de las energías renovables en Asturias, las carencias en la red eléctrica en el centro (donde está pendiente desde hace casi dos décadas las líneas y subestaciones del denominado "anillo central) y el fuerte consumo eléctrico industrial hacen que Soto 3 siga prestando, en ocasiones, el servicio de restricciones técnicas, el conjunto de ajustes que a diario decide el operador del sistema (Red Eléctrica de España) para apuntalar la garantía de suministro en aquellos puntos donde resulta necesario.

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En ese contexto, EDP no puede cerrar Soto 3, pero sí se está planteando un cambio de tecnología que le permita dar el adiós definitivo al carbón en Asturias. En estudio está la posibilidad de reconvertir Soto 3 a gas natural, al igual que se ha hecho con Aboño 2 después de una inversión de más de 40 millones de euros , pero no es la única alternativa que está sopesando EDP.