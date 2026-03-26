El conflicto en la sanidad asturiana amenaza con recrudecerse y Medic@s del SESPA avisa de movilizaciones: "No vemos ninguna mejora en las condiciones laborales"

El conflicto médico asturiano amenaza con recrudecerse. La plataforma Médi@s del SESPA (que no es un sindicato, aunque se encuentra en vías para formalizar una organización sindical propia y representa al sector médico más joven), ha manifestado su "profunda decepción" ante la "falta de mejoras en las condiciones laborales" del colectivo profesional del Servicio de Salud del Principado de Asturias a través de una carta dirigida a la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

La plataforma asegura que, desde su constitución en junio de 2025, ha mantenido reuniones sin que se hayan producido "avances suficientes" en sus principales reivindicaciones. Entre ellas, destacan la limitación real de la jornada semanal a 35 horas y la reducción de las agendas en Atención Primaria a un máximo de 35 pacientes diarios.

Según denuncian, tras más de seis meses desde el primer encuentro con la Administración, la Consejería de Salud da por cerrado el conflicto laboral mediante un "acuerdo de salida de huelga" que, a su juicio, "no aborda ni de perfil" las demandas planteadas. Dicho acuerdo fue firmado por la organización convocante, el SIMPA, que en la actualidad es el único sindicato médico de la región.

De esta forma, la Plataforma deja la pelota en el tejado de la Consejería de Salud que, recalcan, es la encargada "de solucionar el conflicto". En caso de no producirse avances en las próximas semanas en los dos ejes principales de sus reivindicaciones ya citados, anuncian que podrían intensificar las movilizaciones. Entre las medidas contempladas figura la convocatoria de una huelga autonómica (más allá de la nacional ya convocada) que podría llegar a ser "indefinida", previsiblemente ya bajo el respaldo del futuro "Sindicato Médic@s del SESPA", actualmente en proceso de constitución.

La plataforma también señala la falta de avances en el ámbito estatal respecto al Estatuto Marco. Aunque reconocen que se trata de una competencia del Gobierno central, recuerdan que la consejera de Salud, Concepción Saavedra, actúa como representante del colectivo médico asturiano en el Consejo Interterritorial, por lo que consideran que también existe responsabilidad en este bloqueo.

Reivindicaciones "irrenunciables"

Desde Médic@s del SESPA insisten en que sus principales exigencias son "mínimas e irrenunciables" para garantizar unas "condiciones laborales dignas". En concreto, reclaman la limitación real de la jornada semanal total (ordinaria y complementaria) a 35 horas, considerando extraordinarias todas las horas que excedan ese límite, con carácter voluntario, retribución adecuada y descansos compensatorios.

Por otro lado, estaría la limitación de las agendas de Atención Primaria a un máximo de 35 pacientes diarios, evitando "la imposición de consultas adicionales" y estableciendo mecanismos organizativos para "absorber la demanda asistencial".

El colectivo subraya que, sin un límite semanal efectivo, otras medidas como la restricción de jornadas diarias a 12 horas "carecen de sentido", ya que podrían mantenerse cargas laborales que califican de "explotación".

Estos profesionales rechazan que la escasez de personal pueda justificar la situación actual, que describen como una "explotación laboral sistemática y sostenida". En este sentido, reclaman la creación y presupuestación de nuevas plazas estructurales, así como una reorganización de la asistencia mientras se incorporan nuevos efectivos. Además, defienden que el personal que asuma cargas adicionales de forma voluntaria "debe recibir una compensación adecuada, tanto económica como en descansos".