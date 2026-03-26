Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico

El grupo de transporte de viajeros Mobico, que es la matriz británica de Alsa y que tiene como principal accionista a la familia asturiana Cosmen, nombrará nuevo consejero delegado (CEO) a Paco Iglesias. Se trata del actual CEO de Alsa. La compañía de origen asturiano se ha convertido en el principal motor de crecimiento de Mobico, frente al resto de sus negocios en Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, y el grupo pretende asumir su modelo de gestión.

Iglesias asumirá el puesto el próximo 1 de abril, mientras que el presidente ejecutivo de Mobico, Phil White, mantendrá el cargo hasta el 30 de septiembre, cuando perderá su condición de ejecutivo, manteniéndose como presidente.

Además de ser CEO de Alsa, el futuro máximo ejecutivo de Mobico ejercía de jefe de Operaciones de la matriz británica desde febrero de 2025. Se unió a Alsa en 1991 y desde los puestos de dirección pilotó la expansión de la empresa asturiana en España, Portugal, Suiza, Marruecos o Arabia Saudí, y su diversificación. En el marco de este crecimiento de Alsa y su mayor importancia dentro del grupo Mobico, la compañía británica anunció recientemente que las operaciones de autocares en su mercado local (Reino Unido) quedarían integradas bajo Alsa.

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"Mi prioridad como consejero delegado será aprovechar ese impulso, brindando un servicio al cliente de primera clase y, al mismo tiempo, mejorando nuestro desempeño operativo y manteniendo nuestra disciplina financiera", señaló ayer Paco Iglesias.