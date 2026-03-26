EN DIRECTO: La Cámara de Comercio de Oviedo concede su Medalla de Oro a Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica
La institución reconoce una trayectoria empresarial y editorial “de compromiso con Asturias” y subraya el papel de LA NUEVA ESPAÑA, diario de su grupo editorial, como “actor determinante” en la construcción de Asturias
La Cámara de Comercio de Oviedo concede este jueves su Medalla de Oro a Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, en reconocimiento a una trayectoria “de compromiso con Asturias” que, según la institución, “ha marcado de manera decisiva la vida económica, social y empresarial durante más de cuatro décadas”.
La Cámara destaca que, bajo el liderazgo de Moll, Prensa Ibérica ha consolidado “un modelo de comunicación basado en la proximidad territorial, el rigor informativo y el compromiso con el desarrollo económico de las regiones donde opera”. En Asturias, añade, el grupo editorial, a través de LA NUEVA ESPAÑA, suma “más de cuarenta años de presencia continuada”, siendo “testigo privilegiado de la historia reciente” y “actor determinante en la construcción de la opinión pública”.
La institución pone el foco en el papel del diario en la evolución de la comunidad: “No se puede comprender la evolución política, económica y social de Asturias sin la influencia ejercida por las páginas de LA NUEVA ESPAÑA”. En ese recorrido, señala que el periódico “ha acompañado los procesos de reconversión industrial, la transformación del tejido productivo, la internacionalización de nuestras empresas y el surgimiento de nuevas generaciones de emprendedores”, actuando como “altavoz de la iniciativa privada”, “espacio de reflexión económica” y “plataforma para proyectar la realidad empresarial asturiana más allá de nuestras fronteras”.
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