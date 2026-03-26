FADE reclama al Principado medidas "adicionales" por la subida del combustible...y esto responde el Gobierno asturiano

La Alianza Q-Cero, a la que se han adherido más de 150 organizaciones, se presentó este jueves en Oviedo para dar a conocer las oportunidades que genera la descarbonización para la economía asturiana. Este proyecto para la descarbonización de la demanda térmica en España está promovido por el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM) y Tecnalia e impulsado por Iberdrola.

La iniciativa, abierta a todos los agentes, nace como un punto de encuentro y diálogo para acelerar la descarbonización, sobre todo de los demandantes de energía térmica en el sector industrial, y combatir el cambio climático.

La jornada celebrada en Oviedo, organizada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) con la colaboración de Iberdrola, ha contado con la participación de cerca de cien inscritos y en ella han intervenido el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, la presidenta de la patronal, María Calvo, y Roberto Sesma, responsable de Cambio Climático y Alianzas en Iberdrola, entre otros.

Antes de empezar la jornada, en el espacio Circus, los representantes institucionales atendieron a los medios y valoraron varios temas de actualidad.

Borja Sánchez: medidas y dependencia energética

El consejero destacó que Asturias “debe ser menos dependiente de los combustibles fósiles” y que el objetivo es que la región crezca “de manera sostenible y sostenida”. Sánchez se refirió a las medidas en marcha en el contexto internacional y la subida de los combustibles: “Estamos analizando una batería de medidas. Si la situación continúa, habrá que acometerlas. Hay medidas desde el punto de vista económico, empresarial y social. Las estamos cuantificando y pendientes del decreto del Gobierno”. En este sentido, añadió que “lo ideal sería que el Ejecutivo nos dé el paraguas normativo, como ocurrió con la guerra de Ucrania, liberando la regla de gasto”.

El consejero también puso el foco en la defensa: “La estrategia del Gobierno de España en defensa está atrayendo actividad. Hay recursos para todas las empresas y nos interesa que todas las que están tengan actividad”. Sobre TYC Narcea y su intención de retomar su actividad minera en Vega de Rengos indicó que “la actividad se reactivará” y que se ha pedido a la empresa que consulte al Instituto de Transición Justa “por si hubiese que devolver alguna ayuda”. Por último, sobre la ley de Universidades, señaló que “lo ideal” sería aprobarla en esta legislatura, aunque reconoció que “los plazos son ajustados”.

María Calvo: más medidas y urgencia empresarial

La presidenta de FADE reclamó más apoyo público y señaló que “el Principado de Asturias debería tomar medidas adicionales o complementarias a las del Gobierno central porque algunas van en la buena dirección, pero se quedan escasas”. En concreto, pidió reforzar ayudas “para los sectores más afectados, como transportistas o el sector agroalimentario, y también para los más débiles, como los autónomos y especialmente los que están en la zona rural”.

Calvo advirtió de la urgencia de actuar: “Creemos que, al margen de pedir la liberación de la regla de gasto, hay margen presupuestario y solicitamos que se tomen esas medidas sin esperar a esa condición, porque muchas empresas no pueden esperar más”. Y añadió: “Ya les está afectando desde hace un mes este exceso de costes y la liquidez se ve afectada”.

También destacó el papel de la defensa: “Asturias está muy bien posicionada porque se han hecho bien las cosas por parte de la Consejería”, y pidió que “se sigan materializando los proyectos de Indra y que las inversiones favorezcan a todas las empresas instaladas en Asturias”. Sobre el plan de vías de Gijón, lo definió como “un proyecto único, el más importante en décadas para Asturias”, que debe ejecutarse “con agilidad administrativa y seguridad”.

Roberto Sesma: revolución energética y oportunidades

El directivo de Iberdrola aseguró que “estamos viviendo una revolución tecnológica en la electricidad” en la que “las renovables son hoy la forma más barata de generar electricidad en el mundo”. En este contexto, subrayó que ya es posible avanzar en sectores complejos: “sectores que antes eran difíciles, como el de la cerámica”, pueden descarbonizarse porque “hoy ya es posible”, aunque advirtió de que “para que esta electricidad barata y competitiva llegue a la industria, necesitamos redes para avanzar”.

Así fue la jornada

Durante la jornada, Marta Sánchez Álvarez, socia responsable del sector Energía en EY, presentó el informe Competitividad de la industria y transición energética, que analiza el estado actual de la descarbonización industrial en España y Europa y destaca las principales barreras aún existentes, especialmente la disponibilidad de red para conectar nueva demanda electrointensiva.

El estudio concluye que la descarbonización del calor industrial constituye una oportunidad inmediata para reforzar la competitividad, gracias a la madurez de tecnologías y al papel estabilizador que está teniendo el crecimiento renovable en los precios eléctricos en el actual contexto.

Asimismo, participaron representantes de compañías de referencia en el Principado —como ArcelorMittal Asturias, Bayer La Felguera (Bayer Hispania), Saint-Gobain Glass, Windar, Gonvarri y TSK— que compartieron de primera mano sus experiencias en procesos de descarbonización y las oportunidades que esta transformación está generando para la industria asturiana de ingeniería y fabricación de componentes vinculados a las energías renovables y la descarbonización.

Eduardo Montejo Ayala, en representación de la Alianza Q-Cero, señaló que el sistema energético se encuentra inmerso en una auténtica revolución tecnológica liderada por la electricidad.

Los avances registrados en los últimos años han permitido que las energías renovables se conviertan ya en la forma más barata de producir electricidad a nivel global, impulsando al mismo tiempo desarrollos clave en ámbitos como el almacenamiento con baterías, la movilidad eléctrica o el despliegue de tecnologías como las bombas de calor.

Esta evolución está haciendo posible la electrificación y descarbonización de sectores industriales tradicionalmente complejos, como el cerámico, si bien ha subrayado que para que esta electricidad competitiva llegue efectivamente a la industria es imprescindible contar con redes eléctricas adecuadas que lo hagan posible. Además, contextualizó este proceso en un escenario geopolítico cada vez más complejo, en el que la dependencia de los combustibles fósiles supone un riesgo evidente.

“Lo vimos con la guerra de Ucrania y lo estamos comprobando nuevamente con el conflicto en Oriente Medio”, indicó, destacando que la volatilidad de los precios del gas pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un sistema energético basado en fuentes autóctonas, limpias y estables, que refuercen la seguridad y la autonomía energética. Asimismo, remarcó que la transición energética y la electrificación no solo son una respuesta a estos desafíos, sino también una gran oportunidad industrial.

En este sentido, puso en valor el potencial para desarrollar capacidades industriales en la fabricación de bienes vinculados a la descarbonización, estructuras para energías renovables y servicios avanzados de ingeniería, apoyándose en una sólida base industrial y en el acceso a energía competitiva. Para aprovechar plenamente estas oportunidade, defendió la necesidad de seguir impulsando políticas públicas como las que ya promueve el Gobierno del Principado, así como de fortalecer las alianzas entre empresas, universidades y administraciones, “trabajando de forma conjunta para acelerar la descarbonización y posicionar a la industria en un entorno cada vez más competitivo”. La presidenta de Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo Carvajal, señaló en su discurso que “la descarbonización no es un coste.

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Es la inversión que nos hace menos vulnerables, más competitivos y más dueños de nuestro futuro industrial”. Calvo indicó que durante estas semanas “hemos vivido en primera persona la urgencia de la dependencia energética” y recordó que “cada proceso que electrifiquemos y cada kilovatio que generemos con fuentes propias, es un paso menos de vulnerabilidad”.