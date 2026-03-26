Javier Moll recibe la Medalla de Oro de la Cámara de Oviedo como un "homenaje" a un "periodismo que sirve a la sociedad desde lo cercano, que es lo esencial"

Javier Moll de Miguel, presidente y fundador del grupo Prensa Ibérica, ha recibido la Medalla de Oro de la Cámara de Oviedo como un “homenaje compartido” con los lectores de LA NUEVA ESPAÑA, con los profesionales que “dan vida a este periódico con alma y acento asturianos” y también como un reconocimiento a un periodismo “libre, independiente, cercano y siempre al servicio de esta tierra a la que tanto queremos”. Un periodismo, además, apegado a lo local, a lo más cercano al lector. “Porque, y esta es una frase que cito muchas veces, lo cercano no es lo pequeño. Es lo esencial”.

En un acto celebrado a partir de las 13 horas en la sede de la Cámara de Comercio de Oviedo, y con una nutrida presencia de destacados representantes de todos los ámbitos de la sociedad asturiana, Javier Moll recibió la Medalla de Oro de manos del presidente cameral, Carlos Paniceres. Moll, en un discurso muy cercano a sus experiencias personales, hizo profesión de fe del amor que tanto él como su esposa, Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, sienten hacia Asturias, la región donde en 1984 comenzaron su andadura empresarial con la adquisición de LA NUEVA ESPAÑA, que hoy está integrado en un robusto grupo de medios de ámbito nacional. “A Asturias le debemos muchísimo, tanto en el ámbito profesional como personal”, afirmó.

Javier Moll repasó algunas de sus vivencias relacionadas con Asturias desde la adquisición de LA NUEVA ESPAÑA y resaltó el empeño que, desde el primer momento, tanto él como su esposa, tuvieron en convertir a este periódico en un diario de ámbito e influencia regional, más allá de los supuestos límites impuestos por los localismos. “Y hoy podemos decir que LA NUEVA ESPAÑA es el periódico de Asturias”. Una visión global que se combina, incidió el presidente de Prensa Ibérica, con la atención a lo local, incluso a lo “hiperlocal” y que se materializa en las 5 ediciones en papel y digital que tiene el periódico y en las 12 ediciones nativas digitales, que se focalizan en concejos o barrios concretos.

La Cámara de Comercio de Oviedo concede su Medalla de Oro a Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica / MIKI LÓPEZ

"Mi socia desde el primer momento"

En su discurso, Moll dedicó una sentida -y muy aplaudida mención- a la importancia que su esposa, Arantza Sarasola ha tenido a lo largo de estas décadas en su proyecto empresarial. “No solo es mi esposa, con la que estoy a punto de cumplir 55 años de casados, ahora que estamos consolidando nuestra relación”, bromeó. “Es que ha sido mi socia desde el primer momento”, sentenció. A ella atribuyó la comprensión de la importancia que tiene “el ser de pueblo” en el despliegue de una oferta informativa sustentada en el periodismo local.

Moll también reconoció el papel de LA NUEVA ESPAÑA “como escuela de periodismo” y elogió la labor de todos los directores que ha tenido el periódico desde que lo adquirió, con una especial mención al primero, José Manuel Vaquero, por su “talento, visión” y la “huella imborrable” que ha dejado en la profesión y en el diario. A ellos, y a otros responsables de la administración del periódico, junto con “las redacciones que tuvieron a sus órdenes”, agradeció una labor en tanto que “verdaderos artífices del éxito de LA NUEVA ESPAÑA y, en buena medida, de Prensa Ibérica”.

Pablo Junceda, que glosó la figura de Javier Moll en la entrega de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Oviedo. / Miki López

Pablo Junceda, encargado de glosarle

La intervención de Javier Moll estuvo precedida por la de Pablo Junceda, subdirector general del Grupo Sabadell, quien trazó un perfil del homenajeado. Con su intervención resaltó que la vertebración de España a través del fomento de la prensa regional ha sido el gran proyecto vital y empresarial de Javier Moll, a quien definió como "un defensor de la verdad como espacio común y vertebrado en el que cabemos todos".

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Junceda incidió en la preocupación de Javier Moll por convertir a su grupo de medios en “un espejo fiel y riguroso de esa España que se afana por abrir espacios de diálogo en un contexto que a veces lo dificulta en exceso”. Al término de su intervención, Junceda felicitó al matrimonio Moll Sarasola “por ser un espejo fiel que cada mañana nos vertebra a todos”.