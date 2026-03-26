Los líderes de UGT y CC OO cargan desde Asturias contra el Consejo de Estado por el dictamen del registro horario: "Hay mucha caspa"

Los líderes de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, encabezaron en Asturias de forma paralela asambleas de delegados de sus sindicatos. En sus discursos, ambos fueron muy críticos con el Consejo de Estado tras el dictamen emitido por el organismo sobre el registro de jornada y señalaron que los argumentos del Consejo coinciden con los de la patronal. "Me parece que en el Consejo de Estado hay mucha caspa", lamentó Pepe Álvarez. "El dictamen no nos parece ni medio normal, el Gobierno debe seguir adelante con el registro horario", afirmó Unai Sordo.

Pepe Álvarez, que asistió a una asamblea de delegados de UGT Asturias en un complejo hostelero de Llanera, tachó de "desdeñable" y de "impresentable" el informe del Consejo de Estado. Además, recordó al Gobierno central que el registro horario forma parte de los acuerdos sociales que se llevan a cabo con las organizaciones sindicales. "Este es un decreto que habíamos acordado porque es absolutamente necesario", indicó "Me parece sorprendente que el Consejo de Estado tenga una posición jurídica casi calcada a la que mantienen los informes de la CEOE", apuntó Álvarez.

En la misma línea, Unai Sordo, que participó en una asamblea de delegados de CC OO en el palacio de congresos de Oviedo, destacó que el Consejo celebró dos audiencias con la CEOE "y no escuchó a las organizaciones sindicales". "Tenemos un enorme disgusto con el dictamen, no tiene sentido que se pongan en duda las herramientas digitales porque si fuera así tampoco Hacienda o la Seguridad Social podrían acceder a los datos de las empresas", destacó el secretario general de CC OO, que reclamó al Gobierno "que siga adelante con la medida pese al dictamen en contra".

"¿Cuál es la razón para que no se pueda regular todos los procesos que tienen que ver con la digitalización alegando que no está reconocido en una determinada ley?", se preguntó Pepe Álvarez, que ha apuntado que esa razón podría pasar por "proteger a los defraudadores".

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El secretario general de UGT ha instado a los consejeros del Consejo de Estado a que sean plenamente conscientes de que están en el siglo XXI y que las resoluciones tienen que responder a una legalidad "entendida desde la perspectiva de la necesidad obvia que hay en este país de que no se continúe abusando de millones de personas".