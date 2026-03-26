La OSPA, bajo la batuta de Matthew Halls y con el coro de la FPA

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias ofrece hoy en el teatro Jovellanos de Gijón y mañana en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo su undécimo concierto de abono. La cita, que en ambos casos dará comienzo a las 20.00 horas, lleva por título "Enigma" y contará con la participación de la soprano Lidya Teuscher (en sustitución de Lucy Crowe, baja por enfermedad), la mezzosoprano Marta Infante, el tenor Gavan Ring, el barítono Jan Antem y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias, todos ellos bajo la batuta del maestro Matthew Halls.

El programa estará formado por dos obras. La primera de es la "Missa in angustiis" de Franz Joseph Haydn, una pieza sacra de gran intensidad asociada a la victoria de Horatio Nelson en la batalla del Nilo, de ahí que sea popularmente conocida como "Misa Nelson". Para enfrentar esta partitura, que combina momentos inquietantes con pasajes mucho más esperanzadores y triunfales, la OSPA se unirá al Coro de la Fundación Princesa de Asturias, habitual colaborador de la orquesta que mantiene en repertorio buena parte de las grandes obras sinfónico-corales.

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La otra parte del programa, que da título al concierto, serán las "Variaciones Enigma" de Edward Elgar, una obra orquestal de gran riqueza expresiva donde cada variación retrata personajes cercanos al compositor, nombrados a través de iniciales o apodos. Matthew Halls, director titular de la Filarmónica de Tampere (Finlandia), comandará esta velada. El maestro vive una apasionante temporada donde volverá a la Filarmónica de Bergen, la Sinfónica Nacional de Estonia, la Tapiola Sinfonetta y la Tonkünstler-Orchester en el Musikverein de Viena, además de debutar con la Sinfónica de Lahti. Previo al concierto de Oviedo, Matthew Halls mantendrá un breve encuentro con el público, que tendrá lugar a las 19.15 horas en la tercera planta del Auditorio.