Carlos Paniceres, en la entrega de la Medalla de Oro: "Queremos una Asturias inconformista, que no se resigna, que pasa de la queja a la acción"

"LA NUEVA ESPAÑA es mucho más que un periódico. Ha sido testigo, ha contado lo que Asturias ha vivido, ha sido actor, ha ayudado a formar opinión y a ordenar el debate público, y ha sido vínculo. Ha conectado a las instituciones, a las empresas y a la sociedad civil. Y ha buscado la verdad, la ha contado y ha puesto datos ciertos al servicio de los demás". Por todo ello, la Cámara de Comercio de Oviedo, aseguró su presidente, Carlos Paniceres, ha reconocido con la Medalla de Oro a Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA.

El empresario catalán es el hombre que "ha sostenido, impulsado y defendido ese compromiso". "Distinguimos a un empresario, pero también, y esto es importante, reconocemos la forma de estar en Asturias, de entenderla y de acompañar su pulso diario", afirmó.

Durante su discurso, el presidente del ente cameral definió a Moll como "un verdadero editor" que entiende que "la información no es solo un producto; es un servicio público, una responsabilidad y una forma de contribuir a que una sociedad se entienda en sí misma". "Y en ese compromiso, LA NUEVA ESPAÑA ocupa un lugar central", agregó.

Según Paniceres, la Cámara de Comercio y el periódico líder de Asturias comparten "algo esencial": "La voluntad de servir a la sociedad, de dar voz, de encontrar oportunidades y de ayudar a construir futuro".

La Cámara de Comercio de Oviedo concede su Medalla de Oro a Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica / MIKI LÓPEZ

Abrir ventanas y puertas

El presidente de la institución aprovechó la entrega de su última Medalla de Oro para hacer balance de sus ocho años de mandato. "Muchas horas, muchas decisiones y un propósito muy claro: servir a Asturias y a sus empresas". "Cuando llegamos a esta casa, nos encontramos con una institución con historia, con peso, con legado, pero también con una cierta pérdida de protagonismo. Era una Cámara que miraba demasiado hacia dentro, más preocupada por sobrevivir que por influir. Y tomamos una decisión: abrir las cortinas, subir las persianas y abrir de par en par ventanas y puertas. Quisimos que la Cámara mirara a la sociedad, a sus retos y oportunidades", reflexionó. Incluso en plena pandemia se siguió haciendo: "En un momento en el que muchos se replegaban, nosotros hicimos justo lo contrario. Abrimos más, estuvimos más cerca y fuimos más útiles y eficaces que nunca".

Pero en ese camino hubo momentos difíciles, como la pérdida de una bioincubadora para Oviedo, por culpa de "la burocracia y la falta de entendimiento". "No pudimos recuperarlo entonces, pero tomamos un compromiso. Algo así no podía volver a pasar delante de nuestras narices. Y hoy puedo decirles que esa bioincubadora será una realidad, con más recursos y mejor acuerdo institucional", celebró.

Con colaboración, Asturias "avanza"

Paniceres también recordó el caso de La Vega. Fueron "años de debates, de bloqueo, de mirar el problema sin resolverlo". Hasta que se cambió el enfoque. "Porque cuando las administraciones colaboran, Asturias avanza. Cuando superamos nuestros localismos, somos imbatibles", defendió.

Paniceres mencionó más éxitos fruto de esa colaboración: la sede del CSIC, que se instaló precisamente en el edificio de la Cámara de Comercio, la mesa de licencias del Ayuntamiento de Oviedo, el centro logístico de Amazon en Bobes, la Oficina de Atracción de Inversiones en Madrid... "Hemos estado en el territorio, hemos pasado de cuatro a ocho antenas, hemos llegado a prácticamente toda la demarcación", resumió.

Un consejo: hay creer más en nosotros mismos

Hay mucho más. "Hemos aportado nuestra visión en leyes clave, en presupuestos, en reformas necesarias. Y también hemos querido pensar Asturias más allá de sí misma. A veces hemos sido incómodos, pero siempre desde la propuesta, nunca desde la mera protesta, porque Asturias no necesita más ruido. Necesita soluciones". Y también necesita "creer más en sí misma".

"La Asturias que queremos es una Asturias inconformista. Una Asturias que no se resigna. Una Asturias que pasa de la queja a la acción. Y en ese camino, los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Una sociedad avanza mejor cuando está bien informada, cuando se reconoce, cuando se piensa", remató.

Agradecimientos

El presidente de la Cámara de Comercio terminó su intervención con agradecimiento a dos personas que estuvieron a su lado durante estos ocho años: José Manuel Ferreira, vicepresidente, y José Ángel García, tesorero. "Sin vuestro apoyo, sin vuestra lealtad y sin vuestro espíritu crítico, nada de lo que hemos hecho habría sido posible", concluyó.