El presidente de Microsoft España, en Oviedo: "La IA vive del pasado, pero no puede crear el futuro; eso nos toca a nosotros"

España es ya uno de los países donde más se utiliza la Inteligencia Artificial (IA), pero no desde el entorno empresarial o institucional, sino desde el personal. Implementar su uso en las compañías es, por tanto, un reto. Es una de las conclusiones que salieron a relucir esta mañana en un desayuno organizado en Oviedo por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en el que participó Paco Salcedo, presidente de Microsoft España. Al acto, celebrado en el Hotel Balneario de Las Caldas, acudieron más de un centenar de directivos y representantes institucionales de Asturias.

Salcedo realizó una ponencia en la que compartió los avances de la compañía en el campo de la IA. Para el directivo de Microsoft, España está por primera vez a la cabeza de una revolución industrial, y la clave reside en las denominadas “empresas frontera”, que están liderando la integración de la IA y la creación de agentes. Una de estas empresas es la propia Microsoft, que ya cuenta actualmente con más de 5.000 agentes de IA. Durante su intervención, Salcedo mostró otros ejemplos en empresas como Ilunion, que trabaja internamente con un agente de IA para cuestiones legales, o MediaMarkt, que está implementando un agente de IA al que los trabajadores pueden consultar dudas a través de un pinganillo mientras atienden a los clientes.

Como consejo para las empresas asistentes, Paco Salcedo enumeró las acciones imprescindibles que las compañías deben tener en cuenta a la hora de introducir la IA: “Una revisión profunda de las medidas de seguridad y la liberación del dato; la implementación de una gobernanza de IA responsable con plataformas de control de agentes; y un alineamiento claro con la estrategia de negocio, implicando como protagonista a los departamentos de Talento y Cultura”.

Para cerrar el encuentro, el presidente de Microsoft España participó en una conversación con Pablo Martín, presidente y CEO de Izertis, tecnológica asturiana. En el diálogo, moderado por Enrique Méndez, Tech Lead Business Apps de MasOrange, ambos directivos coincidieron en señalar el reciclaje profesional de las organizaciones como una de las grandes problemáticas a la hora de implementar el cambio cultural que supone la integración de la IA.

La ciberseguridad fue otra de las protagonistas de la conversación, ya que la identidad, el dato y el dispositivo “han pasado a ser conceptos más abstractos”. En este sentido, advirtieron de que la IA también conlleva nuevas amenazas que las empresas no deben obviar.

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Como reflexión final, tanto Paco Salcedo como Pablo Martín insistieron en que “son las personas quienes manejan la IA, y no al revés”, invitando a ver esta evolución tecnológica desde una perspectiva positiva. Ambos señalaron que existe “mucho ruido”, lo que impide visualizar el alcance real de este avance en las empresas y en la sociedad. “La IA vive del pasado, pero no puede crear futuro. Eso nos toca a nosotros”, destacaron.