Aún quedan plazas libres para viajar con el Imserso: todos los destinos y precios disponibles hasta el 30 de abril

Aún quedan plazas libres para viajar este año con el Imserso. Pero ojo: hay que darse prisa, porque el plazo de presentación de solicitudes finaliza el mes que viene, en concreto el próximo día 30 de abril. El programa de turismo ofrece escapadas de hasta diez días con precios máximos por persona de 564,72 euros en temporada alta. No obstante, hay tarifas mucho más económicas, según el destino, de menos de 300 euros. Por ejemplo, la zona costera peninsular está a 244 euros.

Según explican desde el Ministerio de Turismo Social, todavía quedan vacantes en abril y mayo para viajar dentro de la Península. Por supuesto, las fechas clave, como la inminente Semana Santa, han volado y en especial las islas.

Para pensionistas

En el programa de turismo del Imserso pueden participar todas las personas que sean pensionistas de jubilación, de viudeda con 55 o más años o por otros conceptos del sistema de Seguridad Social español. También es condición indispensable para participar ser asegurado o beneficiario del sistema de la Seguridad Social con 65 años o más.

Según recogen la web del Imserso, las personas usuarias podrán ir "acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal". Asimismo, "las personas usuarias podrán ir acompañados de los hijos con discapacidad, en grado igual o superior al 45 por ciento, siempre que viajen con sus padres y se alojen en la misma habitación o, en su caso, abonen el suplemento establecido para habitaciones individuales que estará sujeto a la disponibilidad de plazas".

Plazo extraordinario de solicitudes

El plazo ordinario de presentación de solicitudes para el Programa de Turismo para la temporada 2025/2026 comenzó el día 1 de julio de 2025 y finalizó el día 23 de julio de 2025. No obstante, se ha habilitado un plazo extraordinario, que se extenderá hasta el 30 de abril de 2026.

Los destinos y los precios se pueden consultar en el siguiente enlace. A modo de resumen, hay viajes de diez días a Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana con 309,22 euros en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, y de 409,22 euros para octubre, mayo y junio. Las escapadas a las islas Baleares están entrre los 353,37 y los 453,37 euros con transporte incluido. Los viajes a Canarias son algo más caros: entre 464,72 y 564,72 euros los diez días con transporte.

Otras escapadas

Dentro de este mismo programa también existe el denominado turismo de escapada. Los circuitos culturales de 6 días tienen un precio de entre 312,51 y 412,51 euros. Los hay de menos días y, por tanto, más económicos.

A todo lo anterior se suma el programa de termalismo, con 197.000 plazas disponibles para escapadas de 10 días (9 noches). En este caso, el plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 31 de octubre.