La radiografía del sistema educativo asturiano: 134.000 estudiantes (y bajando), más del 83% finaliza la ESO y el dinero que se invierte por alumno

El sistema educativo asturiano destaca, a nivel nacional, en número de graduados, en atención a la diversidad y en inversión económica. Así lo ratifica el informe sobre el sistema educativo asturiano 2023-2024, elaborado por el Consejo Escolar del Principado y cuyas líneas generales fueron adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA, que señala que la comunidad se sitúa por encima de la media estatal en la mayoría de indicadores, si bien hay aspectos a mejorar como la formación docente, los recursos humanos o la atención temprana.

"No podemos caer en la complacencia, sino que tenemos que seguir avanzando", aseguró este jueves la Consejera de Educación, Eva Ledo, durante la presentación del documento en la que estuvo acompañada por la Presidenta del Consejo, Mari Luz Pontón, quien subrayó que "Asturias sigue siendo una de las comunidades que tiene los mejores datos respecto al sistema educativo".

En el curso analizado (2023-2024), el número total de alumnos asciendía a 133.944 estudiantes, lo que supuso un ligero descenso del 0,5% respecto al año anterior, en línea con la tendencia demográfica de la comunidad. Esta caída se concentra especialmente en las etapas iniciales, como Infantil (21.349 alumnos, -3,3%) y Primaria (43.947, -2%), mientras que aumentan las matriculaciones en etapas posteriores como la ESO (35.684, +1,3%) y Bachillerato (13.642, +3,1%).

Lo cual va en la línea de otra de las conclusiones: el número de graduados está por encima del conjunto del país. La tasa de finalización de la educación secundaria en adultos de entre 20 y 22 años alcanza el 83,32%, casi cuatro puntos por encima de la media nacional. También el abandono escolar se encuentra por debajo de la media en un contexto en el que esta variable está bajando en todo el país. En Asturias, dejan los estudios un 10,5% de los alumnos frente al 13% de la media nacional. Si bien está por debajo, se encuentra muy lejos de las comunidades punteras: País Vasco con un 5%, Cantabria con un 6% y Navarra con algo más del 7% de abandono. Por otro lado, el informe asegura que "la tasa de repetición en primero y cuarto de ESO es inferior a la media nacional", aunque sin porcentajes. Además, "la comunidad se encuentra entre las que presentan menor proporción de alumnado que ha repetido curso", reza en el estudio.

En cuanto a la inclusión, según el documento un 88% de los alumnos con necesidades especiales están matriculados en centros ordinarios. Para Ledo, este dato demuestra que Asturias "es una de las comunidades más inclusivas de España". Aún así, la Consejera reconoció que "hay que seguir apostando y mejorando en la dotación de personal y la formación docente". En este sentido, los refuerzos comprometidos tras el pacto Asturias Educa (60 maestros de Pedagogía Terapéutica y otros 60 de Audición y Lenguaje), ya están en las aulas. "El próximo curso llegará otra remesa en tiempo y forma, según lo acordado", explicó.

Sobre el rendimiento académico y los logros en las pruebas internacionales, la consejera considera que "confirma la fortaleza del modelo educativo asturiano y el trabajo excepcional del profesorado". Asturias está 6,5 puntos por encima sobre la media nacional en lectura y competencia matemática según el informe PISA y el informe internacional de matemáticas y ciencias (TIMSS) del año 2023. En el Principado, un 79% de los alumnos están por encima del nivel intermedio.

En cuanto a los recursos destinados a la educación, la Consejera destaca que la región "se sitúa entre las cinco comunidades con mayor inversión pública por alumno", ocupando el cuarto puesto nacional, con 8.588 euros (1.204 euros por encima de la media española), y el quinto lugar sumando las redes pública y concertada, con 7.320 euros (928 euros más que la media nacional).

La huelga del pasado curso, un punto de inflexión

Por otra parte, la Consejera ha recordado que, en los dos años transcurridos entre el curso escolar analizado y la publicación del nuevo estudio, "se han producido unos cambios sustanciales en la educación asturiana". Esta transformación viene derivada de los dos acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales: el documento rubricado en noviembre de 2024 y, en especial, el pacto Asturias Educa, firmado en julio de 2025 y que implica 47 millones de inversión hasta el final de la presente legislatura.

Esa circunstancia implica que algunas de las propuestas de mejora, incluidas al final del informe, "ya se están llevando a cabo, o bien figuran en los mencionados acuerdos con un cronograma de ejecución", matizó Ledo. Sería el caso de la atención a la diversidad, con el refuerzo de diferentes profesionales; el incremento de la oferta de formación del profesorado, impartida en horario laboral, o el compromiso de seguir solicitando al ministerio la especialidad docente de asturiano.

No obstante, Ledo se ha comprometido a "enfocar la mirada en esas propuestas de mejora, para dar respuestas a aquellas que se vienen reiterando en el tiempo, y a no caer en la complacencia".