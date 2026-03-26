El respaldo a la investigación del radón: María Neira dona el premio de la Fundación Astrazeneca al Instituto de Silicosis

La inhalación del gas radón supone la segunda causa de cáncer de pulmón en la población, solo superada por el tabaco, y la primera en personas no fumadoras. En este escenario, la donación que la doctora María Neira acaba de realizar al Instituto Nacional de Silicosis (INS) supone un respaldo fundamental a la investigación de este elemento. La exdirectora del departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, recibió este jueves el premio honorífico a la Trayectoria Científica concedido por la Fundación Astrazeneca, dotado con 50.000 euros que han sido donados íntegramente a la institución investigadora asturiana.

“Me parece importante reconocer las bases de la prevención primaria, y qué mejor ejemplo que este Instituto Nacional de Silicosis”, destacó Neira en la entrega del galardón, realizada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en el marco de la IX edición de los Premios Jóvenes Investigadores que concede la Fundación Astrazeneca.

En este sentido, Neira resaltó el trabajo que se realiza sanitariamente en Asturias y su satisfacción al ver “como la región que para mí significa tanto está trabajando tan fuerte en salud pública y calidad asistencial”.

La sanitaria defendió la necesidad de poner el foco y el énfasis en la prevención primaria, en ir a buscar “las causas de por qué enfermamos”. Más concretamente, en investigar la calidad del aire, impulsar un cambio hacia las energías renovables y prevenir el cambio climático. “No podemos destruir lo que nos da de comer, de beber y de respirar. Es absurdo, va contra la lógica y el sentido común. Esa transformación hay que hacerla”, insistió.

Solo necesita, continuó, “un poquito de visión y luego voluntad política”. “Los alcaldes tienen la capacidad multisectorial de transformar la vida de la gente y de prevenir muchísimas enfermedades”, afirmó. Voluntad, por tanto, de las administraciones públicas, pero también de los propios sanitarios e investigadores.

El "talento" del sistema sanitario asturiano

La generosa donación de María Neira fue agradecida por el presidente de Principado, Adrián Barbón. “Seguro que no te han faltado ofertas para financiar estudios en otros lugares remotos o con más renombre, pero has vuelto a apostar por tu casa y por la capacidad y el talento de nuestro sistema sanitario público. Tu decisión supone un enorme motivo de orgullo, pero sobre todo nos carga de razones para reivindicar la capacidad, el conocimiento y la motivación de la plantilla de profesionales del Sespa y el Instituto Nacional de Silicosis”, afirmó.

El presidente regional recordó como el instituto ha sabido adaptarse con el paso de los años para seguir “siendo útil a la sociedad”. Un proceso de evolución que recibe un impulso fundamental con la donación de Neira, quien eligió “aportar fondos a una investigación que nos ayudará a protegernos mejor, a resguardarnos frente a los peligros del radón, ya confirmados por la evidencia científica. Hoy estás ayudando a consolidar la nueva vida del Instituto Nacional de Silicosis”, sentenció Barbón.

Gran participación asturiana

La entrega del galardón coincidió con la última edición de los Premios Jóvenes Investigadores, en la que Asturias tiene cada vez más presencia. Laura Colón, presidenta de Astrazeneca España, destacó que un total de siete grupos pertenecientes a las tres entidades de referencia, el Hospital Universitario Central de Asturias, la Universidad de Oviedo y el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado, participan en esta ocasión.

Esto, señaló, “representa un 3% de las entidades nacionales participantes, situando Asturias por delante de comunidades como puede ser País Vasco, Baleares, Murcia, La Rioja y a nivel de Castilla La Mancha”. Además, el 2022 y el 2025, la presencia asturiana creció un 250%, “consolidando a la región como un polo de talento científico de primer orden”.

La entrega sirvió, a su vez, como presentación oficial del nuevo gerente del HUCA, Miguel Javier Rodríguez, quien afirmó que este tipo de encuentros “no solo ponen el valor el conocimiento y la experiencia, sino que también nos inspiran a seguir avanzando en la mejora continua de nuestro sistema sanitario”. Asimismo, Jesús Ramón García, director del Instituto Nacional de Silicosis, agradeció la donación de Neira, que permitirá a la instución "seguir a la vanguardia".