Semana Santa en Villaviciosa: agenda, procesiones y planes para vivir la emoción de una tradición única en Asturias

En pleno corazón de la Comarca de la Sidra, Villaviciosa se presenta como un destino donde la historia, la tradición y la belleza natural se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable. Con la llegada de la primavera, esta encantadora villa asturiana se llena de vida para celebrar uno de sus eventos más emblemáticos: la Semana Santa. Mucho más que una celebración religiosa, se trata de una manifestación cultural profundamente arraigada que cada año atrae a visitantes que buscan vivir una experiencia auténtica.

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Desde 1668, la Cofradía de Jesús Nazareno mantiene viva esta tradición que ha perdurado durante siglos. Con más de 1.200 cofrades, esta hermandad es el alma de una Semana Santa que ha sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias, un reconocimiento que refleja su gran valor histórico y social. Durante estos días, la villa se transforma: calles, plazas y rincones históricos se convierten en el escenario de una celebración que involucra a toda la comunidad, desde cofrades y músicos hasta portadores de pasos y voluntarios, dando forma a uno de los acontecimientos más importantes del norte de España.

Procesiones que se viven con emoción

Las procesiones son el corazón de la Semana Santa maliaya y uno de los momentos más esperados tanto por vecinos como por visitantes. A lo largo de varios días, el casco histórico de Villaviciosa se llena de solemnidad, arte y emoción, ofreciendo escenas que dejan huella en quienes las presencian.

El Martes Santo tiene lugar la sobrecogedora Procesión del Silencio. En un ambiente de profundo recogimiento, con las luces apagadas y el único resplandor de los cirios encendidos, los participantes recorren las calles acompañando las imágenes de la Dolorosa y del Cristo Crucificado, creando una atmósfera única que envuelve a toda la villa.

El Miércoles Santo se celebra el Auto Sacramental del Encuentro, uno de los momentos más conmovedores de la Semana Santa. En ella se representa el instante en que Jesús, cargando la cruz, se encuentra con la Verónica y esta le limpia el rostro. Este acto reúne cada año a numerosos espectadores que se acercan para presenciar una escena cargada de emoción y simbolismo.

Sermón del Encuentro, Miércoles Santo, Cofradía Jesús Nazareno de Villaviciosa / Cedida a LNE

La intensidad alcanza uno de sus puntos culminantes el Viernes Santo con la Procesión del Santo Entierro. El solemne acto del Desenclavo impresiona por su fuerza dramática y da paso a una procesión marcada por el respeto y el recogimiento, en la que la imagen del Cristo Yacente recorre las calles acompañada por el silencio y la devoción de los asistentes.

La celebración culmina el Domingo de Resurrección, cuando la solemnidad da paso a la alegría. Es el momento que simboliza el triunfo de la vida sobre la muerte y el cierre de una Semana Santa que se vive intensamente en cada rincón de Villaviciosa.

Mucho más que una celebración

Visitar Villaviciosa durante estas fechas es también la oportunidad perfecta para descubrir un destino que lo tiene todo. Su entorno natural ofrece paisajes de gran belleza, como la Ría de Villaviciosa o la espectacular Playa de Rodiles, lugares ideales para disfrutar de la naturaleza asturiana.

A pocos kilómetros se encuentra Tazones, un pintoresco pueblo marinero considerado uno de los más bonitos de España, donde el tiempo parece haberse detenido y cuya historia está ligada a la llegada del emperador Carlos V. Los amantes del senderismo pueden recorrer rutas como la de Carlos V, la del Azabache o la de los Molinos, itinerarios que permiten descubrir paisajes únicos y conocer la historia de esta tierra. Además, el patrimonio artístico de la zona es notable, con joyas del románico y prerrománico como el impresionante conjunto monumental de Valdediós.

Y, por supuesto, ninguna visita estaría completa sin saborear la gastronomía local. La fabada asturiana es uno de los grandes protagonistas de la mesa, acompañada siempre por la bebida más representativa de la región: la sidra. No en vano, Villaviciosa es conocida como la Capital Manzanera de España, un lugar donde llagares, pumaradas y sidrerías mantienen viva una cultura sidrera reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Villaviciosa invita a vivir una Semana Santa diferente, donde tradición, emoción y hospitalidad se unen para ofrecer una experiencia que permanece en la memoria de quienes la descubren. Un destino que combina historia, naturaleza y sabor, y que cada primavera abre sus puertas para compartir su esencia más auténtica.