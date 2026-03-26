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¿Qué tiempo hará en Asturias para el Domingo de Ramos? La previsión detallada de la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica nieve a partir de los 900 metros el fin de semana

Una procesión de la pasada Semana Santa en Gijón.

Una procesión de la pasada Semana Santa en Gijón. / Ángel González

Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

La Semana Santa, con procesiones programadas en toda Asturias, está a la vuelta de la esquina y todas las miradas están puestas en el cielo. ¿Lloverá o no lloverá? La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene la respuesta.

Después de un cambio brusco del tiempo esta semana, con un desplome notable de las temperaturas, el pronóstico para el fin de semana no es tan malo como el que se dibujaba días atrás. En concreto, la AEMET prevé más lloviznas para el sábado que para el domingo. Así para el Domingo de Ramos, día en el que muchos asturianos acudirán a bendecir sus palmas, se esperan cielos mayormente cubiertos.

Nieve y máximas de 14 grados

Aunque no se descartan precipitaciones débiles en la Cordillera oriental, que incluso podrían ser en forma de nieve a partir de lo 900-1.000 metros, parece que el resto de la región se librará de sacar el paraguas. Eso sí, los termómetros tendrán poco de primaverales, con máximas de 14 grados. En Oviedo se esperan no más de 12 grados.

De viernes a lunes

Este viernes dominará el sol, aumentando la nubosidad a última hora de la tarde. Las máximas subirán ligeramente, aunque sin llegar a superar los 15 grados. El sábado, por contra, será un día pasado por agua. Se prevén lluvias generalizadas en toda la región, siendo más frecuentes e intensas por la tarde y cesando al final de la jornada. Asimismo, podrá nevar por encima de los 1.100 metros. Las temperaturas volverán a bajar hasta situarse en los 11 grados de máximas.

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Tras el paréntesis del domingo, el inicio de la Semana Santa se caracterizará por nubes y lluvias débiles. Así para el lunes habrá "cielos cubiertos, con probables precipitaciones durante el día, sobre todo en la Cordillera oriental".

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