La agencia de salud dependiente del ministerio de consumo emite una alerta general sobre un famoso yogur griego del supermercado: la "presencia" que afecta a unos consumidores en Asturias

El yogur griego se ha convertido en el favorito para multitud de consumidores y no solo por su sabor, sino también por sus propiedades para el organismo y por ser un alimento excelente para cuidarse y perder peso.

Cada día entran y salen de los comercios de alimentación miles de estos productos. Los controles de calidad a los que se se someten por parte de la propia empresa distribuidor, así como otros organismo, garantizan que el producto llegue al consumidor en perfectas condiciones. Una de las agencias que vela por la seguridad de los usuarios es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que depende del ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 20230. Aesan emite a través de su portal web diferentes alertas para avisar a la ciudadanía de los productos que ha procedido a retirar de los supermercados tras detectar algún problema perjudicial para el consumidor y da recomendaciones de qué hacer a los ciudadanos en caso de haber ingerido alguno de los productos en mal estado.

Recientemente, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, relativa a la presencia de gluten y frutos secos no incluidos en el etiquetado en yogur griego natural ligero de la marca Carrefour.

La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. Según la información disponible, el producto ha sido distribuido en todo el territorio nacional.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con con alergia a los frutos secos o con problemas derivados de la ingesta de gluten, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Eso sí, desde Aesan recalcan que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

Para quien aun no la conozca, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición integra y desempeña, en el marco competencial de la Administración General del Estado, las funciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición saludable. Es un Organismo Autónomo, adscrito orgánicamente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Secretaría General de Consumo y Juego y funcionalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Está formado por más de 170 profesionales distribuidos entre su sede de Madrid y dos laboratorios: el Centro Nacional de Alimentación con sede en Majadahonda (Madrid) y el Laboratorio de Biotoxinas Marinas, ubicado en Vigo