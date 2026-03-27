Agenda: qué hacer hoy viernes 27 de marzo en Asturias

Oviedo

Conferencia y entrega de galardones con motivo del Día Mundial del Queso

La Real Cofradía de Amigos de los Quesos de Asturias celebra en el Club, a las 12.00 horas, un acto en el que Javier Roza, presidente de InLac y director general de Mantequerías Arias, analizará la situación del sector, y en el que Francisco Rodríguez, presidente de ILAS-Reny Picot, recibirá el galardón anual de la Cofradía.

Club LA NUEVA ESPAÑA

El paisajista José Valdeón ofrecerá una charla a las 19.30 horas sobre la dignidad del espacio público en relación con Oviedo, en un acto presentado por Francisco Díaz-Faes, directivo de Tribuna Ciudadana, en el que se repasará la trayectoria de quien dio una vuelta de tuerca a los parques y espacios ajardinados de la ciudad a finales del siglo XX y ha dejado también su sello en el tratamiento paisajístico de la entrada junto a Santullano, una de las intervenciones más destacadas del primer cuarto del siglo XXI.

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OSPA

El Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 20.00 horas un concierto de la OSPA bajo la dirección de Matthew Halls, con un programa que incluye la "Missa in angustiis (Missa Nelson)" de Haydn y las "Variaciones Enigma, op. 36" de Elgar.

Camino a la Meca

El Teatro Campoamor acoge a las 19.30 horas la representación de "Camino a la Meca", interpretada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla, con una duración de 90 minutos y dirigida a público adulto a partir de 12 años. La obra aborda temas como la vejez, la libertad y la soledad en una puesta en escena de gran carga simbólica.

Tres en la Carretera

El Museo de Bellas Artes de Asturias (ampliación, sala 19) acoge a las 17.00 horas la grabación en directo del programa de Radio 3 "Tres en la carretera", dirigido por Isabel Ruiz Lara, dentro del festival SACO, con entrada libre hasta completar aforo.

Premios Banco de Alimentos

A las 18.00 horas tendrá lugar el acto de entrega de premios del decimosexto Concurso de Dibujo organizado por la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, que se celebrará en el local del Banco de Alimentos situado en la segunda planta del Centro Comercial Los Prados, en Oviedo. Este certamen fue convocado con motivo del Día Mundial de la Alimentación y estuvo dirigido al alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria de todos los centros educativos del Principado de Asturias.

Charla sobre el autismo

A las 19.00 horas se celebrará la charla-coloquio "Autismo" en el Teatro Pumarín de Oviedo, dirigida a cuidadores de personas autistas y profesionales, en la que, bajo el título "Historias de vida: una mirada real para comprender el autismo", se ofrecerá un espacio de reflexión y aprendizaje sobre esta realidad. Organiza AutismAstur con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo.

SACO

El Teatro Filarmónica acoge a las 20.00 horas la proyección de "Ariel", dentro del festival SACO, con presentación y encuentro con el director Lois Patiño, y entrada libre hasta completar aforo.

Encuentro Coral de Música Religiosa

La iglesia de San Tirso el Real acoge a las 19.30 horas la cuarta jornada del III Encuentro Coral de Música Sacra y Religiosa, con la participación de Muyeres de San Esteban de Les Cruces, dirigida por Rebeca Velasco Rodríguez, y la Capilla Musical Palacio de Meres, bajo la dirección de Miguel Quintana Aspra.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

El Jovellanos acoge un espectáculo teatral con música y mucho humor

A las 20.30 horas, "Producciones Come y Calla" y "Encrecajas Producciones Teatrales" ofrecerán la obra "Hasta el final de la fiesta", de Marta Betoldi y David Serrano.

Mamen García, en un momento de su actuación. / LNE

Se trata de una antología musical-emocional desordenada, cantada y contada en primera persona por Marta de la Luz, interpretada por Mamen García, acompañada al piano por Alberto Sanz.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Hasta el 24 de mayo se podrá visitar, además, la exposición "Sakiko Nomura. Tierna es la noche", comisariada por Enrique Juncosa. Los horarios del Antiguo Instituto son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Jornadas "Moda con Historia"

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, se proyectará el documental "A las mujeres de España. María Lejárraga", de Laura Hojman. La actividad se enmarca en las jornadas "Moda con Historia: Años veinte. El estilo de la revolución feminista".

Escena Xixón

A las 20.00 horas, en el Antiguo Instituto, "Sótano B" ofrecerá la obra "Atra Bilis", en el marco de la programación de Escena Xixón.

Circo de los Horrores

A las 20.45 horas, en el parque de los Hermanos Castro, nueva función del espectáculo "PrisionIA", del Circo de los Horrores.

Ciclo Coral de Música Sacra

A las 20.15 horas, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, habrá conciertos de la Coral Amanecer y de Ensamble Vocal Gijón en el marco del Ciclo Coral de Música Sacra y Religiosa.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, con motivo del Día Internacional del Teatro, el grupo de lectura dramatizada "La Tarabica" protagonizará el acto "Infancia y senectud".

Ateneo de La Calzada

A las 20.00 horas, la asociación Festuca Jierru ofrecerá una tertulia botánica en el Ateneo de La Calzada. Hasta el 20 de abril se podrá ver "Xixón del alma", una exposición colectiva de acuarelas de Nieblastur. La inauguración hoy será a las 19.00 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 12 de septiembre se podrá visitar la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Centro municipal de La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra "Luces y sombras", de la tertulia fotográfica "Raw2". Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Fundación Alvargonzález

Puede visitarse hasta el 1 de abril la exposición "Presentes alternativos", del artista leonés Marcos Tejedor. En los cuadros que conforman esta colección aparecen políticos, artistas o actores como Joaquín Sabina, Winston Churchill, Pepe Mújica o Nelson Mandela. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Centro municipal de El Coto

Último día para visitar, en el centro municipal integrado de El Coto, la exposición "Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro", organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

Galería Llamazares

Último día para visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Teatro en el Palacio Valdés

El Palacio Valdés ofrece a las 20.00 horas "Las gratitudes", estreno absoluto en España dentro de EscenAvilés. Entradas a 14/20/24 euros, a la venta en taquillas habituales y por internet. Segunda función mañana, a la misma hora.

Concierto en la Casa de Cultura

El Auditorio de la Casa de Cultura acoge a las 19.00 horas el concierto del 10º aniversario del proyecto educativo "Creando Sinergia" (CRESI), liderado por el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón. Entrada libre hasta completar aforo.

Títeres en La Carriona

El Centro Sociocultural de La Carriona (calle Castilla, 13) programa a las 18.00 horas el teatro familiar "Soy un oso", de Yheppa Títeres. Acceso gratuito hasta completar aforo; no se permite entrar una vez comenzada la función y los menores deben ir acompañados.

Burger Fest Avilés 2026

El pabellón de la Magdalena acoge del 20 al 29 de marzo una nueva edición del Burger Fest, un festival gastronómico donde los asistentes podrán degustar las mejores hamburguesas gourmet de la mano de diferentes "food trucks" participantes. El horario es de lunes a viernes de 19.00 a 00.00 horas y sábados y domingos de 13.00 a 00.00 horas. La entrada es gratuita.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición del diseñador Mario Fernández García-Pulgar

La ventana de la Escuela Superior de Arte del Principado, mirando hacia el parque de El Muelle, muestra hasta el 8 de junio una selección del trabajo de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano, nacido y afincado en Oviedo.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Charla en Lena sobre Gaza

La Casa de Cultura de Lena acoge hoy la conferencia "Gaza: un genocidio televisado", a cargo de Mohamed Safa, del colectivo Asturies por Palestina. Será a las 19.30 horas con entrada gratuita.

Cine infantil en Sama

El cine Felgueroso de Sama será escenario hoy de la proyección de la película "Tommy Tom: en busca del peluche perdido". Será a las 17.30 horas dentro del ciclo de cine infantil "Rapacines"

Tonada en Mieres

El festival de tonada "Muyeres en-Tonaes" se celebra hoy, a las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, con entrada libre hasta completar aforo. Participan las cantantes Mari Luz Cristóbal Caunedo, Lorena Corripio López, Luisi Martínez Suárez, Liliana Castañón Cerceda y Paula Prieto Castañón. Presentará el acto Esther Fonseca Rodríguez y la gaitera será Andrea Fernández Joglar.

Exposición de Huevos Pintos en Sama de Langreo

En breve se celebran las fiestas de los Huevos Pintos en Sama. A modo de prolegómeno, en la Casa de Cultura Escuelas Dorado se puede ver, hasta el día 31, la exposición de huevos elaborados por niños y asociaciones de todo el concejo.

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta hoy, día 27 de marzo, una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Centro

Mesa redonda de ilustradoras en Pola Siero

La Red de Bibliotecas de Siero, continuando con la celebración del 8M.2026, organiza la mesa redonda "Ilustradoras del siglo XXI" en la Pola en la que participarán Carol Medina, Nieves González, Nieve Sita, Charlie Fernández, Isabel Muñoz, Nanu González y Noelia Blanco, jóvenes artistas del mundo del cómic y la ilustración que hablarán sobre el avance de la mujer en el sector y cómo afrontan los retos del siglo XXI. El acto se celebrará en la sala de cámara del Teatro Auditorio de Siero a partir de las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos en La Fresneda

El Ayuntamiento de Siero ha programado varias sesiones gratuitas de cuentacuentos dirigidas al público infantil que se celebrarán en el concejo en marzo. Tras la Puerta Títeres y Narración Oral realizará en La Fresneda la sesión "Engatusados", a las 18.00 horas, en el Centro Cultural.

Concierto en Lugones

La Banda de Siero protagoniza en Lugones una actuación titulada "Primavera en armonía. Concierto a varias batutas", que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Centro Polivalente Integrado de la localidad. Entrada libre, limitada al aforo de la sala.

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Tania Blanco lleva a Muros de Nalón su proyecto artístico "Fe"

En la Casa de Cultura de Muros de Nalón puede visitarse hasta el 9 de abril la exposición "Fe", de Tania Blanco, una ampliación del proyecto "Fierro" que investiga los materiales situados en la periferia de la industria meta­lúrgica asturiana. El horario de visita es de lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

Oriente

Conferencia en Llanes

El auditorio del IES de Llanes acoge a las 12.00 horas una conferencia del astrofísico Fernando J. Híjar, divulgador astronómico y coordinador de la Agrupación Astronómica de Madrid, en la que hablará sobre el eclipse solar total que se podrá ver en España el próximo 12 de agosto.

Cuentacuentos en Cabrales

El CPEB Las Arenas acoge a partir de las 16.00 horas el cuentacuentos musical "A otro con ese cuento", a cargo de "Goli Goli Teatro", que traerá historias musicales donde las niñas son las protagonistas, cuentos que enseñan valores, coeducación o vivir en igualdad.

La exposición "Sidra 2025" recala en Caravia

La Casa de Cultura de Caravia exhibe hasta el 28 de marzo la exposición "Sidra 2025", un proyecto de Ediciones Patanegra que reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores para celebrar la cultura sidrera y mostrar distintas interpretaciones y miradas —literarias y gráficas— sobre el tema, con variedad de estilos, técnicas y enfoques artísticos. Horario: lunes y jueves, de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas; los viernes, de 9.00 a 15.00 horas.

"Espíritu", de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición "Espíritu", de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

XXIV Semana Cultural de Cangas del Narcea

La última jornada de la Semana Cultural de Cangas del Narcea estará protagonizada por la actuación del grupo de música folk "Felpeyu", uno de los grandes referentes de la música asturiana. El concierto comenzará a las 20.00 horas en el Teatro Toreno.

Concierto en Cudillero

La Casa de Cultura Juan Selgas acoge a las 19.00 horas el concierto de la artista Tina Gutiérrez "Canciones con nombre de mujer", que estará acompañada de los músicos Mario Álvarez Blanco (piano), Jesús Fernández González (flauta) y Adonis Ríos Ortiz (percusión).

Teatro en Navia

El grupo de teatro "La Escuela de Novellana", bajo la dirección de Berta Pérez, representará a partir de las 20.00 horas, en el Espacio Escénico Fantasio de Navia, la obra de Enrique Jardiel Poncela "Usted tiene ojos de mujer fatal".

"Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, se expone Vegadeo

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La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 1 de abril la exposición "Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. Horario de visita: de lunes a viernes, de 15.00 a 21.00 horas.