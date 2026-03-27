El alegato de Francisco Rodríguez, presidente de Reny Picot, contra el acuerdo de Mercosur: "Los ganaderos tienen toda la razón al protestar"

Como estamos en un acto auspiciado por la Cofradía de los quesos de Asturias, no es cuestión de abundar hoy, pese a la importancia del asunto, en la doble característica del queso en tanto que alimento y su condición pura de satisfacer el hedonismo del hombre al mayor nivel de exigencias gustativas. Y de ahí el queso y su relación directa con la llamada cultura gastronómica. Por lo tanto, según el escenario donde el queso tenga que representar un papel protagonista, es necesario distinguir los dos efectos señalados, por lo que tienen de consideración económica diferenciada; y dado que, para algunos, el queso puede no interesar más por su condición alimentaria, que por ser un producto en el que se busca principalmente su exquisitez. Y de ahí también que debamos, en este caso, andarnos con sumo cuidado dado que se trata de dos mercados marcadamente diferenciados.

Aclarado este punto, permítanme afirmar que estas palabras de hoy tienden a resaltar la importancia del queso como producto agrario por antonomasia, y que está en la base de la renta vital de mucha gente. Dejo para otra ocasión una oda para el “gourmet”, que desde luego siempre resultará oportuna y gratificante.

Pero al tratarse de un producto agrario no exento hoy de reposar en tecnologías muy serias y de tener que competir casi siempre en condiciones no necesariamente homogéneas, resulta muy complicado aportar soluciones meramente técnicas y al margen de las decisiones de carácter político que condicionan las posibilidades del mercado. ¡Qué le vamos a hacer!

Y es que seguramente no todos han caído en la cuenta de que la rentabilidad del queso viene condicionada por los avatares de la leche en polvo descremada, cuyo papel principal es el de intervenir en la regulación de los mercados, entre ellos, el del queso. Y el efecto se ve claramente cuando se produce la bajada del precio de mercado de la leche descremada en polvo, a la que sigue, de manera para nada casual, la bajada del precio del queso, que comienza a fabricarse en exceso, tratando de esquivar la producción de leche en polvo. Y, casualmente, ése es el problema al que en estos momentos nos enfrentamos y que ha originado la bajada del precio de la leche al ganadero, que es el que pone en el mercado la materia prima.

Ahora bien: ¿y por qué baja el precio mundial de la leche en polvo? Creemos que por dos razones: la aparición inesperada de China como productora importante y el incremento de la producción de los distintos países, crecimiento que se acerca al 1% y que supera los diez mil millones de litros anuales en el sector primario. Así es que la suma del crecimiento mundial, más la aparición de China como nuevo productor, produce un excedente superior al crecimiento del consumo de la producción de leche en el mundo. Entretanto, la PAC se inhibe desde Bruselas, que parece dispuesta a no hacer nada. Esta es la situación. ¿Tiene algo que ver el globalismo? ¿Y los precios de intervención en Europa, que permanecen inmutables desde el año 2013, y que, por desfasados, resultan inaplicables? ¿Tienen éstos algo que ver en lo que concierne a la U.E. y su cometido? ¿Por qué en Bruselas parecen mirar para otro lado? ¿De qué se trata, pues? ¿Acaso se pretende hacer desaparecer parte de las vacas europeas para sustituirlas por la producción y la consiguiente importación procedente del Mercosur y de Australia? ¿Si ese fuera el caso, las vacas de qué países europeos desaparecerían? Estas son las preguntas al Gobierno, que esperábamos de los parlamentarios de unos y otros partidos. Pero nuestros representantes democráticos son otros que, por lo que hace a nuestro asunto, parecen no existir.

Porque lo que pasa es lo siguiente:

1. Hay que situar los precios de la leche en España al nivel de los principales países comunitarios, si queremos no desaparecer como industriales en nuestro propio mercado. Al menos, mientras las fronteras continúen abiertas.

2. Que sepamos, no existe ninguna propuesta concreta del Gobierno ante la situación creada.

3. Tampoco se oye ningún comentario procedente de la U.E.

4. La sensación es la de abandono sectorial de los poderes públicos comunitarios.

5. Por consiguiente, La industria Láctea española no puede sentirse responsable de una situación objetiva que condiciona la realidad en la que nos encontramos. Porque ello sería, sobre injusto, extremadamente delicado, además de una tentativa un tanto absurda de errar el tiro, dado que los más lógicos defensores de los ganaderos son aquellos que dependen de que existan vacas. Y me refiero, naturalmente, a la industria, sea ésta cooperativa o empresa privada sin más.