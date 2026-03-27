El alegato de Francisco Rodríguez, presidente de Reny Picot, contra el acuerdo de Mercosur: "Los ganaderos tienen toda la razón al protestar"
La Real Cofradía Amigos de los Quesos premió al empresario por su capacidad para "ensalzar y difundir la cultura quesera"
El fundador de la multinacional láctea se moja también sobre la bajada de precios de la leche: "La regulación debe hacerse desde Bruselas, ahí es donde hay que ir a protestar"
La Real Cofradía Amigos de los Quesos del Principado de Asturias premió ayer al presidente y fundador de Industrias Lácteas Asturianas -conocida por su marca Reny Picot-, Francisco Rodríguez, por su capacidad para "ensalzar y difundir la cultura quesera". Lo hicieron en un acto celebrado en el Club LA NUEVA ESPAÑA con motivo del Día Mundial del Queso 2026.
El galardonado pronunció un discurso en el que aseguró que "hay que situar los precios de la leche en España al nivel de los principales países comunitarios". "La regulación debe hacerse desde Bruselas, y ahí es a donde hay que ir a protestar", aseveró, y lamentó el hecho de que el Gobierno "no dé ninguna propuesta concreta" ante los excedentes mundiales, que llegan al mercado español y amenazan con una caída de los precios en la leche producida en el país. "La industria láctea española no puede sentirse responsable de esta situación porque sería injusto", recalcó.
Además, el presidente de Reny Picot añadió a su discurso una dura crítica contra el acuerdo de la UE con Mercosur. "¿Cómo van a ayudar a nuestros productores?", se preguntó, y le exigió a los políticos "soluciones" y no "palabras vacías" al tiempo que criticó que "los principales partidos políticos votasen a favor". "La gente tiene toda la razón del mundo al protestar", sentenció.
El acto se inició con el discurso del director General de Mantequerías Arias, Javier Roza Manzano, quien hizo hincapié en la necesidad de que las instituciones apoyen a las ganaderías de leche para poder "salvar a nuestros pueblos". "El queso es un símbolo cultural muy arraigado al territorio y ayuda a fijar población en las zonas rurales", aseguró, al tiempo que explicó la necesidad de poder seguir produciendo leche. "Para un kilo de queso hacen falta al menos ocho litros de leche", relató. "Si no somos capaces de seguir produciendo más leche en España se acabará generando un desabastecimiento o encarecimiento", alertó Roza Manzano.
En el año 2025, España consumió un 10% más de queso convirtiéndose en el quinto país más consumidor de Europa. Sin embargo, España sigue estando un 30% por debajo de la media europea. "El consumo de queso ha aumentado en todo el mundo porque es una categoría atractiva", aseveró Roza Manzano, quien estuvo acompañado por el Cofrade Mayor, Rafael Secades, el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, la directora general de agricultura, Begoña López, y la presidenta de Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo. "Soy un enamorado del queso, y tenemos que cuidarlo porque tiene un valor inmenso", ensalzó Cofiño.
"A todos nos une la pasión por el queso", sonrió el director general de Mantequerías Arias. Tras su intervención, llegó el momento de la entrega del galardón. "Para nuestra Cofradía el queso es mucho más que un alimento, es un patrimonio vivo que une territorio, tradición, conocimiento y comunidad", reivindicó Rafael Secades.
"Nuestra vocación es reconocer el valor del queso en toda su diversidad", subrayó Secades. El premio distingue contribuciones desde la ciencia, la formación, la cultura o la comunicación, manteniendo "su carácter institucional" y poniendo el foco en quienes fortalecen el sector en su conjunto. Por eso, en esta edición, la Cofradía eligió la figura de Francisco Rodríguez por "haber contribuido de forma significativa al desarrollo y prestigio del sector quesero". "Con cada nueva edición este premio aspira a seguir ampliando esa mirada, reconociendo trayectorias consolidadas y también iniciativas jóvenes que ya comienzan a dejar huella", celebró Secades.
El discurso íntegro de Francisco Rodríguez recibir el galardón
Como estamos en un acto auspiciado por la Cofradía de los quesos de Asturias, no es cuestión de abundar hoy, pese a la importancia del asunto, en la doble característica del queso en tanto que alimento y su condición pura de satisfacer el hedonismo del hombre al mayor nivel de exigencias gustativas. Y de ahí el queso y su relación directa con la llamada cultura gastronómica. Por lo tanto, según el escenario donde el queso tenga que representar un papel protagonista, es necesario distinguir los dos efectos señalados, por lo que tienen de consideración económica diferenciada; y dado que, para algunos, el queso puede no interesar más por su condición alimentaria, que por ser un producto en el que se busca principalmente su exquisitez. Y de ahí también que debamos, en este caso, andarnos con sumo cuidado dado que se trata de dos mercados marcadamente diferenciados.
Aclarado este punto, permítanme afirmar que estas palabras de hoy tienden a resaltar la importancia del queso como producto agrario por antonomasia, y que está en la base de la renta vital de mucha gente. Dejo para otra ocasión una oda para el “gourmet”, que desde luego siempre resultará oportuna y gratificante.
Pero al tratarse de un producto agrario no exento hoy de reposar en tecnologías muy serias y de tener que competir casi siempre en condiciones no necesariamente homogéneas, resulta muy complicado aportar soluciones meramente técnicas y al margen de las decisiones de carácter político que condicionan las posibilidades del mercado. ¡Qué le vamos a hacer!
Y es que seguramente no todos han caído en la cuenta de que la rentabilidad del queso viene condicionada por los avatares de la leche en polvo descremada, cuyo papel principal es el de intervenir en la regulación de los mercados, entre ellos, el del queso. Y el efecto se ve claramente cuando se produce la bajada del precio de mercado de la leche descremada en polvo, a la que sigue, de manera para nada casual, la bajada del precio del queso, que comienza a fabricarse en exceso, tratando de esquivar la producción de leche en polvo. Y, casualmente, ése es el problema al que en estos momentos nos enfrentamos y que ha originado la bajada del precio de la leche al ganadero, que es el que pone en el mercado la materia prima.
Ahora bien: ¿y por qué baja el precio mundial de la leche en polvo? Creemos que por dos razones: la aparición inesperada de China como productora importante y el incremento de la producción de los distintos países, crecimiento que se acerca al 1% y que supera los diez mil millones de litros anuales en el sector primario. Así es que la suma del crecimiento mundial, más la aparición de China como nuevo productor, produce un excedente superior al crecimiento del consumo de la producción de leche en el mundo. Entretanto, la PAC se inhibe desde Bruselas, que parece dispuesta a no hacer nada. Esta es la situación. ¿Tiene algo que ver el globalismo? ¿Y los precios de intervención en Europa, que permanecen inmutables desde el año 2013, y que, por desfasados, resultan inaplicables? ¿Tienen éstos algo que ver en lo que concierne a la U.E. y su cometido? ¿Por qué en Bruselas parecen mirar para otro lado? ¿De qué se trata, pues? ¿Acaso se pretende hacer desaparecer parte de las vacas europeas para sustituirlas por la producción y la consiguiente importación procedente del Mercosur y de Australia? ¿Si ese fuera el caso, las vacas de qué países europeos desaparecerían? Estas son las preguntas al Gobierno, que esperábamos de los parlamentarios de unos y otros partidos. Pero nuestros representantes democráticos son otros que, por lo que hace a nuestro asunto, parecen no existir.
Porque lo que pasa es lo siguiente:
1. Hay que situar los precios de la leche en España al nivel de los principales países comunitarios, si queremos no desaparecer como industriales en nuestro propio mercado. Al menos, mientras las fronteras continúen abiertas.
2. Que sepamos, no existe ninguna propuesta concreta del Gobierno ante la situación creada.
3. Tampoco se oye ningún comentario procedente de la U.E.
4. La sensación es la de abandono sectorial de los poderes públicos comunitarios.
5. Por consiguiente, La industria Láctea española no puede sentirse responsable de una situación objetiva que condiciona la realidad en la que nos encontramos. Porque ello sería, sobre injusto, extremadamente delicado, además de una tentativa un tanto absurda de errar el tiro, dado que los más lógicos defensores de los ganaderos son aquellos que dependen de que existan vacas. Y me refiero, naturalmente, a la industria, sea ésta cooperativa o empresa privada sin más.
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