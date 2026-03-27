Asturias, tercera región en 2025 en prevalencia de violencia machista

El balance anual del Consejo General del Poder Judicial, a través del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, contabilizó 49 mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2025, dentro de una serie histórica que suma 1.342 víctimas desde 2003. En Asturias se registraron dos feminicidios, en Langreo y en Laviana, lo que hizo subir la tasa de prevalencia en la comunidad respecto a 2024, cuando no hubo ninguna muerte. Esa tasa se situó en 2025 en 4,8 víctimas mortales por millón de mujeres de 15 o más años, solo por detrás de Extremadura y La Rioja.

Aunque el promedio anual en toda España ha descendido respecto a los primeros años, con 71 muertes en 2003 y un máximo de 76 en 2008, el CGPJ sigue considerando la cifra "intolerable".