Atención conductores asturianos: el nuevo radar de velocidad que se activa hoy en la A-66 y ya multa

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que se superen los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante esta Semana Santa. La operación especial arranca este viernes a las 15.00 horas y estará vigente hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, la operación especial se desarrollará en dos fases. La primera tendrá lugar de las 15.00 horas del viernes 27 de marzo hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo, días en los que prevé 4,3 millones de desplazamientos. La segunda parte será del miércoles 1 a la medianoche del lunes 6 de abril.

En este sentido, Tráfico cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad, además de los medios aéreos de los que dispone el Organismo que volarán todos los días del operativo) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Además, la DGt ha puesto en marcha 20 radares fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.

Los conductores que estén circulando hoy po Asturias, cocnretamente por la A-66, habrán observado que en los paneles informativos dsitribuidos por la autovía aprece el mensaje "Control móvil de velocidad", una medida de preacuón de la DGT para que los conductores respeten la velocidad establecida en la vía. Las multas por radar en España varían entre 100 y 600 euros, con una pérdida de 0 a 6 puntos, según el exceso de velocidad. Las sanciones leves (+20 km/h) son de 100 euros (sin puntos), mientras que las muy graves (más de +50 km/h en ciudad o +70 km/h en interurbana) implican 600 euros y 6 puntos. El pago en 20 días reduce la multa al 50 por ciento.

Puntos conflictivos en Asturias

En Asturias, Tráfico identifica puntos conflictivos donde pueden darse retenciones o circulación lenta. Entre los más destacados figura la A-8 a la altura del túnel de Villaviciosa (punto kilométrico 355), donde se prevén retenciones por aminoración de la velocidad; la autopista del Huerna (AP-66) en el p.k. 75+700, con un bypass por un desprendimiento de tierra en ladera sentido Gijón y limitación de velocidad a 40 km/h; la A-64 en los enlaces de Parque Principado; y la N-634a en la intersección del Portazgo (p.k. 341+500), con riesgo de colas en dirección a Covadonga. También se señala la AS-264 a la altura de Poncebos, con regulaciones para evitar el colapso, y el entorno de Puente de Ujo (A-66 y AS-375), con gran afluencia en determinados tramos y horas.

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La DGT recomienda, además, rutas alternativas para aliviar los ejes más cargados. Por ejemplo, para ir hacia Cangas de Onís, Covadonga, Picos de Europa o Arriondas, sugiere circular por la A-8 hasta la salida 319 (Ribadesella) y continuar por la N-634 hasta Arriondas. Para desplazamientos entre Oviedo y Gijón, plantea como alternativas la AS-II o la AS-I enlazando con la A-64. También se prevén regulaciones en intersecciones conflictivas y restricciones de acceso a la CO-4 en determinadas fechas y franjas, salvo vehículos autorizados.