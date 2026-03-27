Avilés cuenta desde hoy con un nuevo minymas, el sexto de la localidad
Ubicado en la calle La Cámara, esta apertura refuerza la presencia de Hijos de Luis Rodríguez, S.A en la localidad, donde ya cuenta con cinco tiendas más
L. L.
Hijos de Luis Rodríguez, S.A se expande en Avilés a través de un nuevo establecimiento de su marca minymas en la calle La Cámara, nº 71. Esta nueva apertura refuerza la presencia en la localidad, donde ya cuenta con cinco tiendas más, y pone de manifiesto el dinamismo de un modelo de franquicia basado en cuatro pilares clave: rentabilidad, confianza, apoyo y resultados.
El nuevo espacio está pensado para una compra cómoda y ágil , con amplias zonas de refrigeración en un local de aproximadamente 450 metros cuadrados. En sus lineales, los clientes encontrarán alrededor de 2.400 referencias, con un surtido especialmente optimizado en productos frescos y de frío, pensado para dar respuesta a los hábitos de compra actuales.
El establecimiento contará con servicio de panadería y frutería, secciones a las que se suma una línea de refrigeración que incorpora productos de carnicería en formato de libre servicio.
El minymas estará atendido por un equipo de seis personas y estará gestionado por un franquiciado con experiencia, que ya opera otros establecimientos bajo el mismo modelo. Su apuesta por esta nueva apertura refleja la confianza en la enseña y en la rentabilidad del formato. "Es muy positivo comprobar cómo los franquiciados siguen apostando por crecer con nosotros. Es una muestra clara de confianza, apoyo mutuo y buenos resultados", destaca Francisco Manuel Vela, responsable de Expansión y Desarrollo de Franquicia de Hijos de Luis Rodríguez.
Con el objetivo de facilitar la compra diaria, el supermercado abrirá de lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas de forma ininterrumpida, combinando surtido, cercanía y comodidad para cubrir las necesidades del barrio. En línea con la filosofía de la marca, el establecimiento también reservará un espacio para productos locales, tanto en frescos como en seco, reforzando su compromiso con los proveedores de proximidad.
Con motivo de la apertura, los clientes podrán beneficiarse de diversas promociones, como vales de descuento de 5 euros por cada 15 euros de compra que recibirán hasta el 12 de abril y podrán ser canjeables hasta el 19 de mayo, además de ofertas especiales en productos seleccionados.
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