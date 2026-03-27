Barbón bendice los cambios en el Gobierno de Sánchez: "Cuerpo transmite sensatez, y el nuevo ministro de Hacienda rompe con el madrileñocentrismo"

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, celebró este viernes los nombramientos producidos en el Gobierno central de Pedro Sánchez tras la salida de María Jesús Montero para ser candidata a las elecciones autonómicas andaluzas. Barbón cree que Sánchez ha acertado al elegir a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno y a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda.

"Estoy muy contento, muy satisfecho de la decisión del presidente, porque creo que el nuevo vicepresidente del Gobierno es un hombre de talante, es un hombre educado, es un hombre respetuoso, es una forma de hacer política en la que yo me siento muy cómodo, y que me gusta mucho", destacó de Carlos Cuerpo. Y agregó: "En un momento en el que todo es crispación, todo es insulto, todo son ataques personales, Carlos Cuerpo transmite todo lo contrario: amabilidad, rigor, sensatez. Por tanto, muy buen nombramiento".

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Más influencia para Asturias tendrá Arcadi España, que como ministro de Hacienda tendrá que lidaria con las negociaciones con las autonomías para la financiación. "Viene de haber trabajado en la Comunidad Valenciana con Ximo Puig durante los años de su presidencia, tiene una visión de España muy plural y eso es importante para salir y romper el foco del madrileñocentrismo, que tanto abunda en la política nacional y que a mí me parece tan tóxico", valoró el presidente asturiano. Y prosiguió en referencia a ese ambiente "tóxico": "Es un clima de insultos, de ataques personales que, desde luego por suerte, en Asturias estamos obviando porque intentamos cuidar la democracia, y no porque algunos no quieran que entremos a ello, porque lo intentan".