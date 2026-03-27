Barbón vuelve a pedir un refuerzo en el AVE por las obras en Palencia: "Puede haber trenes duplicados"

Adrián Barbón, presidente del Principado, volvió a reclamar esta mañana un refuerzo en las frecuencias ferroviarias de alta velocidad ante la pérdida de 24.000 plazas hasta julio por unas obras en Palencia para llevar el AVE a Cantabria.

"Hemos pedido que se refuercen los que sí continúan. Se pueden reforzar de muchas maneras, puede haber más horarios o puede haber incluso trenes duplicados. Esta es una posibilidad que hay encima de la mesa y lo hemos planteado al Ministerio de Transportes", indicó Barbón, que remarcó que Asturias "nunca estuvo como ahora en movilidad", destacó también.

"Esa es la realidad. Y eso impacta también en nuestra economía, impacta también, evidentemente, en los viajes de negocios. Ayer, por ejemplo, el presidente de Microsoft España, que estuvo por la mañana en otra actividad en Asturias, volvió en tren a Madrid", indicó.

"Las obras siempre son perjudiciales porque siempre causa un perjuicio, pero es un perjuicio que a la larga va a ser un beneficio. Lo que pedimos es que se refuercen los renes que se mantienen para compensar precisamente que el número de plazas: pedimos es que el número de plazas sea equivalente", insistió el Presidente. De momento Renfe no ha anunciado más refuerzos adicionales.

Barbón también valoró la llegada pendiente de los nuevos trenes de cercanías, previstos para 2027 y que podrían iniciar pruebas a partir de 2026. "Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. No obstante, quiero recordar una cosa: Asturias y Cantabria tienen el tren gratis de cercanías gracias a una negociación que me tocó afrontar a mí en persona con Miguel Ángel Revilla", enfatizó.