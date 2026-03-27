El Corte Inglés se une a "La Hora del Planeta" de WWF y apaga las fachadas de sus centros

El Corte Inglés participa en la 20ª edición de “La Hora del Planeta”, impulsada por WWF (World Wide Fund for Nature), que se celebra el sábado 28 de marzo entre las 20:30 y las 21:30. Para apoyar esta iniciativa, la compañía apagará la iluminación exterior de sus centros en España, reforzando así el mensaje sobre la necesidad de actuar frente al cambio climático. Además, El Corte Inglés empleará sus canales internos para informar a sus empleados y fomentar su implicación, y WWF ha creado los hashtags #20ediciones20éxitos y #HoraDelPlaneta para la difusión de la campaña en redes.

Este año, la iniciativa ha querido destacar los 20 éxitos principales que se han conseguido en las ediciones pasadas, como la devolución de la vida a los ecosistemas gracias a la restauración de la naturaleza; la adopción de la Agenda 2030 con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible; o la aprobación de un tratado para proteger los océanos.

Esta acción impulsada por WWF, una de las principales organizaciones internacionales dedicadas a la conservación del medio natural, busca concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. Con el lema “20 ediciones 20 éxitos” se propone una hora de “apagón” de electricidad en monumentos y edificios icónicos de todo el mundo, así como de hogares y compañías. Se trata de un gesto de 60 minutos que, al movilizar a millones de personas en más de 190 países, adquiere gran relevancia. En la web de La Hora Del Planeta se puede acceder a toda la información para contribuir con la acción.

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El Corte Inglés es una compañía comprometida con el avance continuo hacia las mejores prácticas en materia social, medioambiental y de gobierno corporativo (ASG). Por eso, desde hace más de 15 años, colabora con WWF también en otras iniciativas que promueven el cuidado y la conservación del entorno.