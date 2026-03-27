Los ganaderos inician con tensión la batalla por el precio de la leche: "¿Esperan que bebamos leche de canguro?

La primera batalla de la “guerra de la leche” se ha materializado en Asturias con una concentración este viernes ante Delegación de Gobierno para exigir un precio más justo, tras las rebajas planteadas por la industria para renovar los contratos anuales. Las organizaciones agrarias (COAG, ASAJA, UCA y USUAGA) exigen al Ministerio de Agricultura que adopte medidas urgentes para evitar una nueva crisis en el sector y advierten del riesgo de que cada vez más explotaciones opten por el cierre.

Los ganaderos denuncian que España está absorbiendo el excedente de leche de otros países de la Unión Europea, especialmente de Francia, que cruzan la frontera a un precio mucho más reducido. “Llegan cubas de leche a precios ridículos. España es un país que no es excedentario y, sin embargo, pagamos las consecuencias de los excedentes de otros países. Teníamos la media del precio más alto de Europa y nos va a arrastrar esta marea de leche”, advirtió Geli González, secretaria de ASAJA.

Por todo ello, exigen al Ministerio que tome medidas inmediatas. Aunque José Ramón García Alba, secretario general de UCA, va un paso más allá: “Nosotros lo que tenemos que hacer es lo mismo que nos hacen ellos cuando nos tiran los camiones de la fruta en la frontera. Hay que pararlo de alguna manera; lo tendremos que hacer nosotros en lugar del Estado”.

Esta situación, avisa, produciría un mayor cierre de explotaciones. En España, ya se pierden dos al día, mientras en Asturias la media anual se sitúa en cien. Según señaló David Pérez, secretario general de COAG, “estamos en una situación en España, y en Asturias, que no nos podemos permitir perder una ganadería más”.

"Que la beba Von der Leyen"

El ganadero cargó contra las políticas de la Unión Europea. “Si en otros países sobra leche que la beba Von der Leyen”, sentenció antes de preguntarse si lo que esperan es que “bebamos leche de canguro”. “Aquí se hacen muchas leyes, pero cuando el beneficio es para el ganadero no se aplica”, criticó.

José Álvarez, coordinador de USUAGA, insistió en que “el sector se juega muchas cosas”. La organización ya metió varias denuncias por precios por debajo de los costes de producción y ya han conseguido “que lleguen sanciones a las empresas”. Con esto esperan ver “si logramos que el asunto se controle un poco y no tengamos pérdidas”.

Tensión por la pesencia de URA

La concentración ganadera estuvo cargada de tensión por la presencia del secretario general de URA, Borja Sánchez. El sindicato no estaba llamado a participar de la protesta, pero su líder quiso acudir porque “apoyamos el fondo de la protesta”. “Se prevén bajadas en la leche inasumibles e inaceptables en un momento muy delicado en el sector privado, con un alza de costes importantes, pero la convocatoria nace coja. Falta el sindicato mayoritario”, afirmó.

En su opinión, este no era el mejor momento para convocar la concentración. Explicó que desde URA están manteniendo conversaciones para minimizar el impacto de la bajada, que sería menor de los 8 céntimos por litros que se planeaba inicialmente, y pidió a los ganaderos que esperen para firmar los contratos. “Queda margen. Vamos a intentar por todos los medios que las bajadas sean lo menores posibles”, aseguró.

Esta petición de no firmar los contratos es rechazada por el resto de sindicatos. Para José Ramon García, de UCA, estos contratos son “la única defensa que tienen los ganaderos” porque si el precio marcado es menor a los costes de producción es “denunciable y defendible”. Sin embargo, si un ganadero no firma “al día siguiente se pueden negar a recogerle la leche”.

Las cuatro organizaciones agrarias registraron en Delegación de Gobierno un inscrito dirigido al Ministerio con sus peticiones.