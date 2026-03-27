El Gobierno de Asturias estudia (pero no concreta) nuevas medidas para aminorar las consecuencias de la guerra en la región

El Gobierno de Asturias está estudiando nuevas medidas para intentar minimizar el impacto de la guerra de Oriente Medio en la región. El presidente del Principado, Adrián Barbón, adelantó este viernes que están recogiendo y analizando las peticiones planteadas por los empresarios, tras la reunión que mantuvieron con Fade y los sindicatos, para, según vaya evolucionando la situación, ir tomando las acciones necesarias.

“Salvo Euskadi, que está diciendo que va a lanzar un paquete, o Cataluña, que está trabajando en uno, ninguna otra comunidad ha anunciado medidas en este momento, ninguna. Lo que están haciendo todas es observar la situación para ver si hay que activar medidas”, insistió Barbón, quien recordó que el Principado se adelantó incluso al Ejecutivo de Pedro Sánchez con su paquete de medidas.

En este sentido, el presidente criticó a falta de apoyos de la derecha al decreto de ayudas aprobado este jueves en el Congreso. Reconoció que “no esperaba otra cosa” de Vox, pero sí lamentó “profundamente” la abstención del Partido Popular por “juegos tácticos”. En su opinión, “no se puede jugar con la verdad económica o la realidad económica de las familias asturianas y españolas; no se puede jugar con ello. Por tanto, yo creo que solo había un camino, que era votar sí a esa reducción y a esas medidas”.

Romper el techo de gasto

Barbón insistió ante los medios en que se debe “romper el techo de gasto, que además perjudica a todas las administraciones, no solo al Principado de Asturias, también a los ayuntamientos”. Aunque reconoció que con el reciente cambio de ministros es probable que no se produzcan, por el momento, avances en esa materia. No obstante, confía en que haya voluntad no solo por parte del Gobierno central, sino de la Unión Europea, que tiene que dar autorización. “Les recuerdo que esta es una decisión comunitaria. Pero si la guerra se cronifica, desde luego, como estamos viendo. Con un Estados Unidos que va de matón, pero al final parece que no ha tenido lo que pensaba”, señaló.

Para Barbón, decir no a una guerra “ilegítima e irreal” es decir “un sí a Asturias. “Yo digo no a la guerra porque digo un sí a Asturias y porque sabía que iba a pasar lo que está pasando. Ya está subiendo la inflación. Empobrecimiento de las familias, que el crecimiento económico se ralentice y, por tanto, que no haya tanta creación de empleo”, afirmó.

E insistió en que, si uno piensa en Asturias, dejando de lado tacticismos electorales, “que a mí tanto me repugnan”, “no le queda otro camino que decir no a la guerra para que se reabra el comercio internacional, para que el petróleo vuelva a niveles asequibles y, por tanto, se controle la inflación”.

Porque decir no a la guerra, afirmó, no es defender el régimen iraní. “A mí me parece un régimen despreciable. Me parecen unos dictadores despreciables”, dijo sobre los ayatolás. Pero “a mí se me parte el corazón pensar en los cientos de niñas y niños que han muerto ya en Irán” en una guerra que se inició tras “una decisión arbitraria, sin respaldo legal ni del orden internacional”.

Nueva campaña de la Renta

Barbón también habló de la próxima campaña de la declaración de la Renta y animó a los asturianos a que revisen bien las deducciones de la "vía fiscal asturiana". Recordó que “se favorece precisamente el acceso a la vivienda para jóvenes” y para consejos en riesgo de despoblamiento, y que este año se aplica “una reforma fiscal importantísima”.